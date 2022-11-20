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你不知道的黑芝麻3大秘密！室溫存放、跟咖啡一起喝都錯

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文／C編

芝麻小小一顆，看起來很不起眼，但其實裡面的營養成分相當豐富，對身體也有許多好處，建議可以每天適量補充，建議可以將芝麻加入日常飲食，增加營養也增添風味，以下盤點芝麻的3大秘密，快看看有哪些！

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1.富含膳食纖維

芝麻是由許多天然化合物組成，加上擁有很多膳食纖維，可以幫助腸道消化、促進排便，同時增加飽足感，但其實芝麻熱量跟脂肪都偏高，100公克的黑芝麻就有571大卡，因此建議適量食用即可，免得吃進過多的熱量。

2.冰箱保存更好

很多人以為芝麻是乾貨，室溫存放就可以，但其實它極其容易氧化，放久了營養素會流失，吃進去的只剩下熱量，因此建議放進冰箱保存，開封後盡量早點食用，避免放太久。

3.不要和咖啡、茶一起食用

芝麻含有豐富的鐵質，但因為茶、咖啡含有單寧酸，一起吃會影響鐵質的吸收，因此不建議一起食用，芝麻可以加入牛奶或是豆漿裡，營養又增添香氣。

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