南投「不靠海」一樣好吃又好拍！6間特色美食讓你難以忘懷

圖、文／MENU美食誌

好吃又好拍的南投特色美食餐廳，讓你狂殺底片拍不完，不靠海也有不靠海的美，特色美食讓你難以忘懷。

築樂咖啡

南投縣埔里鎮

日式庭園咖啡廳，採取全預約制，室內的座位以塌塌米為主，入內用餐需要脫鞋。戶外有落羽松水池，景緻優美！餐食皆在水準之上，推薦戚風蛋糕和甜甜圈。

▲築樂咖啡。（圖／美食客Huang Zhujun提供）

松濤園庭園咖啡

南投縣南投市

位於南投草屯中興新村的歐式餐廳，裝潢以異國建築及庭園造景為特色。餐點為主餐搭配沙拉吧，每隔一段時間都會推出不同品項，種類多元豐富。

▲松濤園庭園咖啡。（圖／美食客flytofuture提供）

日月潭湖の怪物咖啡

南投縣魚池鄉

店家將中式紅龜粿結合湖怪圖騰，搭配烤菜脯餅及台灣糕仔，餐點為現點現做，每日限量。目前店家採IG預約制用餐，如果有帶毛小孩會被安排坐在戶外唷！

▲日月潭湖の怪物咖啡。（圖／美食客HanHan_Yu提供）

肆盒院

南投縣埔里鎮

由四個彩繪貨櫃屋組成，內有兩層樓，一樓的座位有圓形落地窗適合拍照。餐點提供早午餐、輕食、舒肥料理、燉飯、優格、各式飲品，十分豐富。

▲肆盒院。（圖／美食客hoan提供）

不靠海

南投縣埔里鎮

南投是全台唯一不靠海的縣市，因此店名取不靠海！提供咖哩飯、牛肉漢堡、定食和甜點，店家的咖哩是限量的，售完為止。不接受預訂，必須現場等待座位。

▲不靠海。（圖／美食客Eva enjoy life提供）

隱茶STEAM

南投縣水里鄉

位於車埕貯木池畔，是一間充滿復古風，具有50年歷史的老房子。餐點提供茶點和麵食及富有南投特色的飲品。美食搭配湖光山色美景，好不愜意！

▲隱茶STEAM。（圖／美食客兩隻豬的日常提供）



防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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