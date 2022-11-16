《她》吳慷仁、許瑋甯竟穿「同牌」西裝？　雖然是大壞蛋依然帥氣

記者王則絲／台北報導

許瑋甯和吳慷仁主演的Netflix懸疑台劇《她和她的她》近期獲得超高討論度，除了關注在精彩情節與演員們的演技上，劇中的職場穿搭也是一個看點。繼上回介紹過許瑋甯劇裡使用的手袋，這回又發現在數個場景中，吳慷仁和許瑋甯兩人的上班造型竟然是來自「同品牌」。

▲吳慷仁與許瑋甯，在劇中竟然是穿著「同品牌」。（圖／Netflix提供）



劇中飾演變態同事的吳慷仁，與遭受侵害的受害者許瑋甯，在敵對的立場下，沒想到兩人竟然是穿著「同品牌」？其中吳慷仁身上的深藍色條紋西裝，其實正是來自BOSS，相當有職場領導風範，另一套灰色格紋西裝套裝，是經典不敗的款式，修身剪裁讓他看起來更為挺拔，雖然飾演一個大壞蛋，但不得不說還是很帥。

▲吳慷仁與許瑋甯皆穿著BOSS西裝完成職場穿搭。（圖／Netflix提供）



許瑋甯於劇中穿著的黑色綁帶式西裝，端莊典雅又不失細節，同樣是來自BOSS的設計，點綴以跳色口袋巾或飾品展現時髦的現代感細節，讓正裝富有變化。

BOSS秋冬系列汲取運動風格重塑正裝，並沒有特定聚焦的風格，而是呈現多元廓形，以柔和炭灰色、奶油色與棕色加入BOSS標誌性的黑、白與駝色陣容。男裝有多款修身剪裁的休閒彈性西裝，採用天然羊毛材質，帶來卓越的穿著舒適度與親膚感；女裝則是描繪了愜意的都會日常，整體版型較為鬆身，流露自然優雅的氣質。

▲BOSS秋冬男、女裝。（圖／品牌提供）



此外，許瑋甯在劇中不只一次背上LONGCHAMP經典手袋，並運用不同包款呈現角色的不同面貌，包括蓬鬆柔軟的「Brioche 布里歐包」，以及休閒輕便的「Le Pliage Filet漁網包」，且也曾拎上CHANEL的小Q化妝包引起注意。

▲許瑋甯於劇中背上的LONGCHAMP經典包款。（圖／翻攝自劇照）



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