fb ig video ETtoday search mobile

質感小眾洋裝不怕撞衫　Rabbit鄉村感超搶手、3000就能擁有純手工製

>

實習記者蔡孟廷／綜合報導

又到了秋冬，放在衣櫃一整年的洋裝是時候拿出來了，如果覺得去年的衣服配不上今年的自己，今天介紹三個小眾品牌，讓妳穿上全新的可愛洋裝，又不怕撞衫，更重要的是讓妳輕鬆洋溢青春，盡情散發魅力。

Rabbit

做為今年剛從英國三大設計名校之一：金斯頓大學藝術學院（Kingston School of Art）的畢業生，Rabbit可以說是一個贏在起跑線的品牌，以可愛的鄉村感見長，讓傳奇買手店Dover Street Market也為之傾倒，由於全部的商品都是純手工製作，加上實惠的價格，讓Rabbit的商品經常一上架就被搶購一空，可以說是英國最熾手可熱的新興品牌之一。

Atelier De Charlotte Csaséwfara

來自香港的Atelier De Charlotte Csaséwfara，每一件洋裝都是手工製作，就連布料都是由設計師親自設計，也因為是一人工作室的緣故，所以產量也非常稀少，也因為如此每一件單品幾乎都是採預購的形式，不過別以為這樣價格就高不可攀，幾乎所有洋裝的均價都在港幣650到880元（約台幣2600～3300元）這個區間，讓小資女也能輕鬆入手。


EGG

創立於1994年的EGG，一直都以簡單、日常、優雅、舒適為設計的基礎，以雋永的款式配上每季不同的印花，讓這個系列保持新意和獨特，在品牌的設計中你能看到對於舒適感的追求，而不是浮誇或者不符合人體工學的設計，因為對於品牌創始人而言，EGG是對於美的實現，而她眼中的美並不是虛華不可及的東西，而是日常的笑聲、真實的喜悅和熱愛自己工作所展現出的專業。

►秀智學漫畫少女裝酷萌翻　高顏值駕馭聯名衫、顯胖外套都不怕

►秋冬必拿超可愛毛絨包！Miu Wander變成小綿羊、Chanel粉紅羊毛太美

關鍵字：

Rabbit, Atelier De Charlotte Csaséwfara, EGG

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

最有能力成為大Boss的3星座！Top 1平時不爭不搶　默默累積實力

最有能力成為大Boss的3星座！Top 1平時不爭不搶　默默累積實力

金馬時尚／最辣、最貴氣都是賈靜雯！　胸前大開亮7000萬珠寶

金馬時尚／最辣、最貴氣都是賈靜雯！　胸前大開亮7000萬珠寶

金馬時尚／王淨、王渝萱成「平口組雙女神」　網讚「美到想噴淚」

金馬時尚／王淨、王渝萱成「平口組雙女神」　網讚「美到想噴淚」

金馬時尚／張震脫下帽子後氛圍瞬間變了！周興哲換紳士黑裝當情歌王子 金馬時尚／謝盈萱造型美爆！典禮大換「6套戰袍」誠意足 「洗衣界愛馬仕」微生物超標掀討論　台灣代理：產品下架並向原廠了解中 金馬時尚／ET FASHION網友評紅毯：桂綸鎂優雅拿后冠、劉冠廷殺出重圍成最帥 金馬時尚／桂綸鎂「紅棕眼唇」奪最美妝髮　袁澧林灰紫髮色超搶眼 金馬時尚／謝盈萱擊敗桂綸鎂奪第一美！「紅毯5美超激烈」深V、露腰齊發 金馬時尚／黑木瞳、謝盈萱長直髮「裝幼齒」，少女感全開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面