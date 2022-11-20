質感小眾洋裝不怕撞衫　Rabbit鄉村感超搶手、3000就能擁有純手工製

實習記者蔡孟廷／綜合報導

又到了秋冬，放在衣櫃一整年的洋裝是時候拿出來了，如果覺得去年的衣服配不上今年的自己，今天介紹三個小眾品牌，讓妳穿上全新的可愛洋裝，又不怕撞衫，更重要的是讓妳輕鬆洋溢青春，盡情散發魅力。

Rabbit

做為今年剛從英國三大設計名校之一：金斯頓大學藝術學院（Kingston School of Art）的畢業生，Rabbit可以說是一個贏在起跑線的品牌，以可愛的鄉村感見長，讓傳奇買手店Dover Street Market也為之傾倒，由於全部的商品都是純手工製作，加上實惠的價格，讓Rabbit的商品經常一上架就被搶購一空，可以說是英國最熾手可熱的新興品牌之一。

Atelier De Charlotte Csaséwfara

來自香港的Atelier De Charlotte Csaséwfara，每一件洋裝都是手工製作，就連布料都是由設計師親自設計，也因為是一人工作室的緣故，所以產量也非常稀少，也因為如此每一件單品幾乎都是採預購的形式，不過別以為這樣價格就高不可攀，幾乎所有洋裝的均價都在港幣650到880元（約台幣2600～3300元）這個區間，讓小資女也能輕鬆入手。

EGG

創立於1994年的EGG，一直都以簡單、日常、優雅、舒適為設計的基礎，以雋永的款式配上每季不同的印花，讓這個系列保持新意和獨特，在品牌的設計中你能看到對於舒適感的追求，而不是浮誇或者不符合人體工學的設計，因為對於品牌創始人而言，EGG是對於美的實現，而她眼中的美並不是虛華不可及的東西，而是日常的笑聲、真實的喜悅和熱愛自己工作所展現出的專業。

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