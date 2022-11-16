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工作提不起勁「心太累」　研究：3種方法能快速恢復心力

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▲▼老是覺得累？專家曝易疲勞9個原因。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲覺得心累，可用3種方式排遣。（圖／unsplash、pexels、pixabay）

編輯／借借

許多人其實不知道，疲勞是會累積的，所以在一段時間的工作後，很多人都會面臨心累的情況，尤其是沒有生活興趣、排遣壓力習慣的人，在心累的情況下會更加嚴重，出現的狀況是總提不起勁、對任務都興趣缺缺、很容易疲勞、對處理事情容易不耐煩與長期的情緒低落。

對此一份英國針對萬人的休息測試（The Rest Test）中有提到，若想讓人回復心力，可從3件事開始著手，重點在「簡單跳脫目前的狀況」。

▲閱讀、文青 。（圖／取自pixabay）

閱讀
找一本你有興趣的主題，還有一個空閒的下午，放下手機開始閱讀，盡量讓自己不受干擾，你會發現你獲得休息了。不過請別誤會，其實閱讀是一件很耗腦力的活動，所以與其當成是「打發時間」，不如說是「逃離到另一個世界裡」，是透過我們可以掌控自己閱讀的步調，來獲得放鬆感，在閱讀當下，自己是可以掌控自己心情的。

▲燈籠,風鈴,窗簾,看電視,看電影,追劇,農曆7月。（圖／unsplash）

看電視
看電視不一定都是負面的，電視有一個最大的功能，就是幫助放空，裡面的節目能幫助閱聽者立刻轉移注意力，是一種很適合充滿負面能量、或很喜歡鑽牛角尖的人用來放鬆，此外電視也能用來減輕社交壓力，跟別人共處一個空間若不交談，感覺會有點奇怪，但只要電視一開，幾個小時不交談也很正常，但建議一天盡量不要看超過5個小時。

▲聽音樂。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

聽音樂
聽音樂是最適合轉換情緒的方法，而且透過相關的設備，隨處都可以進行，無論是古典樂、流行樂或電音等，只要是你喜歡的，都可以達到放鬆心情、緩和情緒的效果，有心理學家建議，如果你工作了一整天精疲力盡，從離開公司到回家這段通勤時間，可聽一些輕柔的輕音樂，會有最顯著的放鬆效果。

關鍵字：

職場, 生活, 金句, 成長, 心靈, 工作, 效率, 提升效率

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