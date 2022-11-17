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交換禮物不用煩！「千元內聖誕禮盒」盤點　Nars小白餅、SABON沐浴油都有

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▲▼ 交換禮物不用煩！千元內聖誕禮盒盤點。（圖／品牌提供）

▲不少美妝品牌都推出千元內就能獲得的高CP值聖誕禮盒。（圖／品牌提供）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

邁入歡慶氛圍濃厚的年末時節，各大美妝品牌都陸續推出聖誕限定系列，不僅有限量包裝、限定款商品，更有不少包裝精緻的聖誕禮盒，不管是買來送禮或拿來交換禮物都很適合。預算不高也別怕，有不少1,000元以內就能買到的聖誕禮盒，內容物實用又有高顏值，CP值超高，拿出來有面子又不心疼，就算自己買來收藏也很可以！

▲▼ 交換禮物不用煩！千元內聖誕禮盒盤點。（圖／品牌提供）

▲NARS 璀璨流星迷你蜜粉禮盒，NT$950。

NARS今年聖誕將超熱賣的「小白餅」裸光蜜粉餅縮小為迷你典藏裸光蜜粉餅3g，更搭配首次推出的迷你版天鵝絨粉撲，以搶眼的方塊吊飾星光聖誕紅包裝設計，推出「璀璨流星迷你蜜粉禮盒」，以千元有找的價格就能獲得。

▲▼ 交換禮物不用煩！千元內聖誕禮盒盤點。（圖／品牌提供）

▲Grown Alchemist 嫣紅聖誕經典保養組合，NT$580。

受到許多時尚人士喜愛的澳洲高科技植萃保養品牌Grown Alchemist，今年聖誕系列換上帶有溫暖氛圍的嫣紅色外盒，「嫣紅聖誕經典保養組合」打包經典護手霜20ml＋護唇膏12ml兩款經典商品，讓雙手和唇部保養一次到位。

▲▼ 交換禮物不用煩！千元內聖誕禮盒盤點。（圖／品牌提供）▲▼ 交換禮物不用煩！千元內聖誕禮盒盤點。（圖／品牌提供）

▲Grown Alchemist 嫣紅聖誕經典護手霜，65ml，NT$680；120ml，NT$750。

除了禮盒，經典護手霜和身體乳霜也換上嫣紅聖誕限定禮盒包裝，更附贈聖誕限定配件「軟管擠壓夾」，加贈不加價，不論送禮自用都很適合。

▲▼ 交換禮物不用煩！千元內聖誕禮盒盤點。（圖／品牌提供）

▲SABON 幸福饗宴沐浴磨砂禮盒，NT$980。

將巴黎甜點沙龍的浪漫玫瑰與杏仁堅果油暖香，藏入幸福饗宴沐浴油與磨砂組合，限定注入潤而不膩的「甜杏仁堅果油」與細緻的「甜杏仁穀微粒」，內含身體磨砂膏60g＋沐浴油100g，能雙重拋光與滋養冬季肌膚，原價NT$1,180，特別以優惠價推出。

關鍵字：

美妝, 彩妝, 保養, 聖誕節, Xmas, 耶誕, 交換禮物, 禮盒, SABON, Nars, Grown Alchemist

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