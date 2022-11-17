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安雅泰勒喬伊側邊「整條看光」辣爆！　一天換2套上演時尚換裝秀

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記者王則絲／外電報導

以《后翼棄兵》一劇聞名的好萊塢女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），近日為宣傳新電影《五星饗魘》（The Menu）行程滿檔，頻繁出席活動、上節目，15日她穿上一條黑色「珍珠裙」，側邊「整條看光」瞬間吸引目光；同天，她又換上了另一套「粉色睡衣」迷你裙裝，上演一場時尚換裝秀，穩穩掌握性感與高級。

▲Anya Talor-Joy 。（圖／達志影像）

▲Anya Talor-Joy 。（圖／達志影像）

▲安雅泰勒喬伊側邊整條全空「珍珠裙」造型十分高級性感。（圖／達志影像）

安雅泰勒喬伊獨特的仙氣外型讓她擁有人間精靈的美稱，加上纖細卻有料的姣好身材，不管穿什麼都自帶高級，因此深獲時尚圈喜愛。15日安雅泰勒喬伊為宣傳錄製節目，身穿一襲Patbo 2023春夏系列的「珍珠裙」造型被捕捉到，素雅黑裙以巨大的珍珠串繞過脖子，側邊「整條鏤空」的設計讓她露出側胸至臀部的肌膚，典雅同時充滿大膽元素，性感至極。

▲Anya Talor-Joy 。（圖／達志影像）

▲安雅泰勒喬伊上演換裝秀，再次驚艷粉絲。（圖／達志影像）

同天，安雅泰勒喬伊又換上了另一套造型現身紐約街頭，她換穿Nensi Dojaka 2023春夏系列的粉色短洋裝，貼身的包覆身形，並在胸前有紅線纏繞與紫色蕾絲的點綴設計，帶有一絲性感睡衣的韻味，但是搭配上安雅的大紅唇妝容，以及相襯的雪白肌膚，盡顯時髦態度，一天之內快速換裝，讓粉絲們美照存不完。

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關鍵字：

安雅泰勒喬伊, Anya Taylor-Joy, 安雅

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