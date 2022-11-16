孫芸芸合體弟弟被讚「兄妹」　兩人露一手百萬卡地亞、勞力士吸睛

▲孫芸芸（右）與弟弟孫智宏開心合體，被網友讚美像兄妹。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）



記者陳雅韻／台北報導

孫芸芸今日曬出與弟弟孫智宏（Henry）的合體照，寫下「姐弟」二字，44歲的她嘟嘴賣萌，被網友大讚保養有術，一面倒認為比較像「兄妹」。除了絕佳狀態受到矚目，一身居家休閒裝的他們，手腕上的行頭更吸睛，孫芸芸戴著卡地亞（Cartier）LOVE手環，孫智宏搭配勞力士（ROLEX）金錶，隨手一戴都是上百萬精品。

▲孫芸芸與弟弟孫智宏手腕上的手環與腕錶各要價上百萬元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

平日總戴著自創同名品牌YUN YUN SUN首飾的孫芸芸，常混搭名牌珠寶創造奢華感，她與弟弟孫智宏相聚這天，以圓珠手鍊疊搭卡地亞著名的螺絲圖案LOVE 18K白金鑲鑽手環，共鑲有204顆總重約1.99克拉圓形明亮式切割鑽石，價值1,410,000元。

▲孫芸芸戴的卡地亞LOVE 18K白金鑲鑽手環，1,410,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

孫智宏所戴的上百萬元名錶也不簡單，為勞力士顯示全寫星期與日期的Oyster Perpetual Day-Date 18K金腕錶，搭配鑲鑽縞瑪瑙錶面、三角坑紋外圈以及元首型鍊帶，黑金配色著實搶眼，即使一身輕鬆裝扮也藏不住貴氣。

▲孫智宏佩戴勞力士18K金Day-Date 40腕錶，約1,595,500元。（圖／翻攝勞力士官網）

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