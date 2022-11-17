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油煙味再見！5個「消除廚房異味」小秘訣　自製天然除臭劑超簡單

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▲▼ 5個消除廚房異味秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

家裡廚房有常在使用的人應該都很有感覺，就算每次下廚後都有清潔乾淨，各種食物、料理油煙甚至是廚餘殘留氣味交雜在一起，廚房依舊很容易散發異味，讓人感到不舒服。想消除廚房惱人異味，快把以下5個小妙招學好，尤其自製天然芳香劑，不僅天然安全能除臭，更能讓廚房飄清香。

▲▼ 5個消除廚房異味秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃料理時打開排油煙機

千萬別因為覺得排油煙機聲音很大，就不想開，或是覺得只是簡單炒個菜、煮個泡麵，沒什麼油煙就懶得開，排油煙機不僅可吸取油煙和排熱，同時也能在氣味擴散開前就排出，盡量做好不讓氣味、油煙殘留，是減少廚房異味形成的重要關鍵。

＃開窗保持通風

如果廚房有裝設窗戶，最好常開窗保持通風，讓新鮮空氣對流進廚房，也能讓廚房累積的異味減弱。

▲▼ 5個消除廚房異味秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃定期清理排水管

廚房的排水管內很容易有食物殘渣、油垢殘留，長期累積下來，不僅容易引來一些害蟲，還會開始散發腐臭味。想改善這個問題，可定期清理廚房排水管，將白醋和小蘇打粉以1：1比例混合後倒入排水管，等待30分鐘後再以清水沖洗。

＃開啟排風扇

料理時除了打開排油煙機，如果廚房有加裝排風扇，也要一起打開，可幫助將油煙、氣味和熱氣排到室外，盡量減少油煙和氣味殘留，能幫助避免氣味不斷累積，進而變成陳年異味。

▲▼ 5個消除廚房異味秘訣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃自製天然除臭芳香劑

1.咖啡渣和活性碳一樣有無數氣孔可吸附異味，是便宜又天然的除濕、除臭劑，有些人會將咖啡渣放在冰箱去異味，同樣地咖啡渣也能用來消除廚房異味，直接將咖啡渣裝在淺碗盤中或用茶包袋裝起，直接放進廚房就可以。

2.裝一碗醋或小蘇打水放在流理台或廚房桌面上，靜置一晚就能幫助中和廚房空氣中的異味。

3.利用檸檬皮和橘子皮也能自製天然的除臭清新劑。將檸檬皮＋橘子皮＋肉桂或丁香加入滾水中煮30分鐘以上，其滾煮的蒸汽能釋放出清新香氣，也能吸收空氣中的油煙味。

關鍵字：

廚房, 臭味, 異味, 消除, 改善, 油煙, 廚餘味, 除臭, 天然芳香劑

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