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日本專家推薦「8大瘦身減脂食材」！第5睡前吃止餓又不怕胖

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▲▼ 日本專家推薦「8大瘦身減脂食材」 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲吃對食物不用餓肚子也能維持好身材。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash、pexels

很多人都以為減肥一定要少吃多動，只好逼自己吃很少餓肚子，但其實只要吃對食物，不用刻意節食也能成功瘦身獲得好身材。日本健身教練就推薦8種有助瘦身減脂的食物，不僅能促進代謝、脂肪燃燒，有的還能幫助消水腫、養顏美容，像是朴信惠、鄧紫棋等女星都曾靠這些食物成功瘦下來，美出新高度。

1.苦瓜

苦瓜可幫助減少體內胰島素分泌量，促進體內糖分分解，又因其特殊的口感和氣味，可幫助降低食慾，防止暴飲暴食，並促進體內脂肪的燃燒。

▲▼ 日本專家推薦「8大瘦身減脂食材」 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

2.燕麥

燕麥含有豐富的膳食纖維，可以減緩糖分吸收和脂肪堆積，能幫助穩定血糖，也有助於促進糖分的分解，也有很好的飽腹感。鄧紫棋曾在網上分享自己的減肥餐，就常能看到燕麥出現。

3.納豆

由大豆發酵而來的納豆，熱量很低，也能帶來良好的飽腹感，且能幫助調節腸道菌群環境，促進排便順暢。

▲▼ 日本專家推薦「8大瘦身減脂食材」 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

4.綠茶

綠茶含有豐富兒茶素，可促進身體代謝和脂肪的分解，且綠茶還含有維生素B群等抗氧劑，有助於提高代謝和脂肪燃燒，也有清腸效果。

5.蒟蒻

蒟蒻熱量很低，且含有豐富水溶性膳食纖維，很有飽腹感，又能刺激腸道蠕動，非常適合減肥人群食用，尤其晚上睡覺前如果肚子餓睡不著，可以吃一點蒟蒻，不容易發胖又能止餓。

▲▼ 日本專家推薦「8大瘦身減脂食材」 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

6.雞肉

比起牛肉和豬肉，雞肉是非常低脂的肉類，對身體的負擔也比較小，是很好的優質蛋白質來源，尤其雞肉中脂肪含量最低的雞胸肉，更是適合想要減肥、健身的人攝取。但要注意的是，減肥期間，盡量去掉雞皮。

7.黃瓜

黃瓜水分含量非常高，又含有豐富的鉀及纖維，有益於體內環保和腸道蠕動，降低膽固醇吸收，並促進體內廢物和鹽分排除，且黃瓜還含有可抑制體內醣類轉化成脂肪的丙醇二酸，被許多人視為減肥聖品，像是韓劇女神朴信惠就是靠小黃瓜成功瘦下來。

▲▼ 日本專家推薦「8大瘦身減脂食材」 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

8.魚類

魚類含有豐富蛋白質，且含有優質脂肪及豐富的EPA和DHA，對心臟、大腦都有很有好處。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 減重, 飲食, 食物, 朴信惠, 鄧紫棋, 女星

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