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62歲黑木瞳逆生長，網驚「以為才30」！超強凍齡法靠4秘訣

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▲▼ 黑木瞳超強凍齡法靠4秘訣 。（圖／翻攝IG,youtube）

▲黑木瞳超狂凍齡狀態，讓網友驚呼以為才30多歲。（圖／翻攝youtube@maidigitv、黑木瞳IG）

記者張毓容／台北報導　 

因演出《失樂園》、《魔女的條件》等劇而聞名的日本影后黑木瞳，即將來台擔任本屆金馬獎頒獎嘉賓，除了精湛演技備受肯定，今年62歲的她膚況和體態都維持超好，猶如逆生長的凍齡美貌讓她被稱為「奇蹟美魔女」，更讓許多網友驚呼「以為只有30歲」、「狀態太誇張的好了」、「說她30我也信！」她曾在訪問中大方分享保養法則，快來偷學她的4招凍齡秘訣。

＃清水洗臉，避免過度清潔

黑木瞳曾在節目被問到日常保養的秘訣，她透露自己認為「不做多餘的事才是最棒的保養」，所以沒有化妝時不會特別使用潔顏產品，只會用清水洗臉；若是有化妝的日子，她會使用卸妝油仔細卸妝，但為了避免過度清潔導致肌膚變得乾燥，卸妝後她不會再洗臉，而是直接使用化妝水、乳霜進行保養步驟。

＃一年四季都會做足防曬

紫外線是老化的最大元兇，想要凍齡、擁有好肌膚，絕不能忽略防曬，而黑木瞳當然也非常重視防曬，她除了每天都認真擦好防曬乳，還會戴上帽子、手套、撐陽傘，甚至還會用上圍巾，幫助遮擋紫外線，避免肌膚被曬老、曬乾而提早老化。 

＃定期素顏讓肌膚「休假」

平時因工作關係時常上妝，所以沒有工作時就是她的「肌膚休假日」，大多都是維持素顏，讓皮膚可以好好休息，減少化妝給肌膚的負擔。

＃喝果汁、蔘茶養顏抗老

她認為保養是由內而外的，飲食不僅影響體態，也會影響肌膚狀態。因此她在飲食上特別注重平衡，不會特別忌口什麼食物，除了喜歡的肉和碳水化合物照常吃，蔬菜也一定會出現在餐點裡，尤其新鮮蔬菜、水果富含維生素C，她除了會注意多吃蔬果，還會喝橘子、葡萄柚等柑橘類水果果汁來補充維生素C。

另外，為了促進循環代謝，她還有喝蔘茶的習慣，代謝一好肌膚狀態自然也會提升。

►范冰冰公開最新5款愛用保養好物　破萬網友讚「真的很真誠」

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關鍵字：

保養, 護膚, 黑木瞳, 女星, 凍齡, 抗老, 秘訣, 金馬獎

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