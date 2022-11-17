風・Luxury／曾馨瑩走時尚尖端戴鍊帶夯錶　沛納海也推貴金屬版本

▲沛納海Luminor Due TuttoOro錶首次配備Goldtech™紅金錶帶。（圖／沛納海提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘夫人曾馨瑩日前歡慶48歲，與姊妹淘聚會所戴的上百萬元「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Nautilus系金錶著實搶眼，這類運動風的貴金屬鍊錶近來的確深受女性歡迎，被譽為「鐘錶奧斯卡」的日內瓦高級鐘錶大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Genève，簡稱GPHG）將年度最佳女錶頒給Parmigiani Tonda PF Automatic 36 mm玫瑰金鍊錶；沛納海（Panerai）也首度為Luminor Due TuttoOro腕錶，配上Goldtech™紅金錶帶，足見中性鍊錶的魅力。

▲沛納海Luminor Due TuttoOro腕錶38mm，1,060,000元。



沛納海

沛納海具時、分鐘、小秒盤和日期顯示的Luminor Due TuttoOro腕錶，是品牌優雅女錶代表作之一，最新版本以含有鉑金和較高比例銅的Goldtech™紅金打造錶殼與錶帶，展現濃郁的紅金色調，獨特的錶帶設計呼應經典的錶冠護橋設計，且每一個鍊結的矩形區域經過拋光處理、弧形區域呈現磨砂質感，是一款休閒或正裝都容易搭配的個性錶款。

▲曾馨瑩慶生佩戴PP型號5711/1R Nautilus玫瑰金自動錶，目前已不在官網之列，當時定價1,725,000元。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

百達翡麗

百達翡麗（簡稱PP）以船舷窗為設計靈感的Nautilus系列，為高級運動錶的經典之作，不僅男錶受到熱捧讓部分款式超定價才有機會購入，女錶也深受名媛喜愛，曾馨瑩、Melody等都將玫瑰金鍊帶款納為收藏。目前Nautilus自動上鍊玫瑰金女錶分別有瑩白色與蜜金色兩種選擇，錶圈則有鑲鑽或未鑲鑽供選擇。

▲PP Nautilus系列型號7118/1R玫瑰金錶搭配蜜金色面盤，1,621,000元。（圖／PP提供）

Parmigiani

今年GPHG日內瓦鐘錶大賞，將最佳女錶獎項頒給Parmigiani玫瑰金鍊帶錶PF Automatic 36 mm，有別於一般鍊錶的運動風格，此款女錶多了幾分復古韻味，因為深紅寶石色面盤以機刻雕花裝飾，並點綴梯鑽時標，展現低調奢華質感，裝載專為此錶款尺寸創作的新機芯Calibre PF770，具60小時動力儲存，內外兼具的設計獲得評審團青睞。

▲Parmigiani Tonda PF Automatic 36 mm女錶奪得本屆GPHG日內瓦鐘錶大賞最佳女錶獎項，約1,700,000元。（圖／Parmigiani提供）

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