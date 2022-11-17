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68歲林青霞狀態好到「360度都能拍」　4億卡地亞珠寶上身唱京戲

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▲林青霞與張震一同出席卡地亞台北101旗艦店開幕活動。（影／記者吳杰澄攝）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）今邀68歲的「國寶美女」林青霞與品牌大使張震，為台北101旗艦店開幕剪綵，身穿紫色深V禮服搭配總值近4億元頂級珠寶的林青霞，對自己的絕佳狀態很有自信，大方說：「360度都能拍！」她睽違3年在台灣公開亮相，藏不住好心情，不僅先開金口清唱一句，最後更驚喜唱起京戲，她表示：「未來不會復出（拍戲），我想到巴黎當街頭畫家，或者唱京戲！」

▲▼林青霞、張震卡地亞台北101旗艦店開幕剪綵。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北101董事長張學舜（左起）、林青霞、卡地亞董事總經理黃珮珊與張震一同為卡地亞台北101旗艦店剪綵。

40歲時林青霞決定人生要轉變，50歲走向寫作之路後，她透露對任何人事物都感到好奇，最喜歡給人們好的驚喜，例如日前在機場巧遇黃秋生，特別走過去向他打招呼並讚美他戲演得好，被黃秋生讚親和力十足，她說：「其實說好話最高興的是我。」正向的念頭就是她保養的良方，她表示：「我想像卡地亞一樣一路優雅下去。」

▲▼林青霞、張震卡地亞台北101旗艦店開幕剪綵。（圖／記者周宸亘攝）

▲林青霞睽違3年在台公開亮相，獻給愛牌卡地亞。（圖／記者周宸亘攝）

林青霞透露一生重要時刻，總都有卡地亞相伴，她結婚時所戴的項鍊、60歲生日所戴的冠冕，都是卡地亞的作品，她已收藏2款卡地亞冠冕、也愛LOVE系列珠寶，寶貝女兒們也擁有她送的腕錶、鑽石項鍊，將卡地亞作品視為傳家寶。而她逛了嶄新的品牌台北101旗艦店，對於空中花園印象最為深刻，笑稱坐久了就會勾起購物慾。

▲▼林青霞、張震卡地亞台北101旗艦店開幕剪綵。（圖／記者周宸亘攝）

▲林青霞深V禮服搭配總值近4億元的卡地亞頂級珠寶。
 

▲▼Cartier台北101開幕林青霞張震珠寶 。（圖／公關照）

▲林青霞佩戴的卡地亞頂級珠寶系列ADIANTE鐵線蕨造型項鍊，主石20.04克拉D色、IF級Type IIa鑽石可拆下，255,500,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）

▲▼Cartier台北101開幕林青霞張震珠寶 。（圖／公關照）▲▼Cartier台北101開幕林青霞張震珠寶 。（圖／公關照）

▲林青霞同時搭配卡地亞DALHIA花卉造型鑽石手環（左）4,380,000元，10.06 克拉、D色、IF級 IIa 型ADELE心形鑽石戒指61,000,000元。

同場的張震雖未曾與林青霞同台演出，但他主演的舞台劇《江/雲•之/間》，林青霞有參與劇中書信撰寫，上回兩人見面已是梁朝偉與劉嘉玲的婚禮上，今一起為卡地亞剪綵，都感到開心。身為品牌大使，張震對於古董作品特別著迷，透露和老婆一起為女兒挑了一件粉紅色的古董神秘鐘，等待總部整理後送到他手中。

▲▼Cartier台北101旗艦店開幕林青霞與張震出席。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Cartier台北101開幕林青霞張震珠寶 。（圖／公關照）

▲張震別上PANTHERE DE CARTIER美洲豹藍寶石胸針，5,150,000元。

▲▼Cartier台北101開幕林青霞張震珠寶 。（圖／公關照）▲▼Cartier台北101開幕林青霞張震珠寶 。（圖／公關照）

▲張震戴PANTHERE DE CARTIER美洲豹鏤空鑲鑽戒指（左）1,590,000元，卡地亞台北101旗艦店限定SANTOS DE CARTIER鏤空綠玉石腕錶大型款925,000元。

▲▼Cartier台北101開幕林青霞張震珠寶 。（圖／公關照）

▲卡地亞台北101旗艦店3F規劃為呈現經典設計作品與婚戒專屬區域。

▲▼Cartier台北101開幕林青霞張震珠寶 。（圖／公關照）

▲4F展示高級珠寶腕錶、家居精品、個人配件與香水。

卡地亞台北101旗艦店佔地近280坪，於3樓至5樓打造美如藝廊般的空間，踏入3樓為白金色調的經典作品與婚戒專屬區域，邁向牆面飾以台灣山景階梯上樓，則是呈現高級珠寶腕錶、家居精品、個人配件與香水的照拂五感空間，而走上5樓映入眼簾為卡地亞頂級珠寶與高級製錶系列，令人驚喜的是設有佈置台灣原生植物的空中花園，讓顧客在風格空間中自在欣賞卡地亞臻品。

▲▼Cartier台北101開幕林青霞張震珠寶 。（圖／公關照）

▲5F空中花園由景觀建築師吳書原設計，以台灣原生植物為主角。

▲▼Cartier台北101開幕林青霞張震珠寶 。（圖／公關照）

▲旗艦店內3至5樓的空中階梯將台灣山景移入整體店內空間。

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關鍵字：

林青霞, 張震, Cartier, 卡地亞

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