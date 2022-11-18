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4款無季節包款　Chanel Boy值得投資、Polène連凱特王妃都愛

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實習記者黃麗頻／綜合報導

一年四季的衣服風格都不盡相同，當衣服風格轉換，想必配件也要跟著轉換，不過如何選擇包包，也經常讓人傷透腦筋，而擁有一款「四季」都百搭的包包，是不是就能輕鬆解決這個煩惱了呢？以下精選4款「無季節包款」，讓你一年四季都時髦到不行！

＃Polène Numbéro Dix

巴黎輕奢品牌Polène，不僅是IG爆款，更是凱特王妃欽選的品牌；其經典款「Numbéro Dix」以馬術師的衣櫥作為靈感來源，包款主要材質為牛皮，再利用白色車線設計點綴，使半彎月的曲線更加優雅、俐落，可調節的肩帶設計，能自由切換三種背法，無論是單肩背、斜背，或是當成腋下包使用，都十分好看，多變造型一年四季都能勝任！

＃Chanel Le Boy

說到香奈兒最百搭的經典包款，絕對不能少了2011年推出的「Le Boy」，儘管推出至今才11個年頭，就與「2.55」等包款並列香奈兒必買清單！老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）利用男裝的設計、輪廓及材料，使Le Boy具有俐落乾淨之感，希望背包包的人能像男孩一樣，勇敢、率真，永不畏懼地向前邁進，不僅融合帥氣、中性，還能顯現出優雅的復古感，時髦又百搭！

▲精選4款無季節包款。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲Chanel Le Boy，NT$202,200。（圖／翻攝小紅書@Pikkapikkaaa、@包裡只有珍妮）

＃Maison Margiela 5AC Micro Bag

以解構為主要設計的Maison Margiela，5AC Micro Bag是近年來品牌的標誌性商品，更是不少明星私服的必備款，內裡外翻的設計完美體現出品牌的靈魂風格，光看外型絕對是大容量包款，包包外觀更以品牌標籤「四根細線」作為設計，整體顯得俐落還有不少細節巧思，可肩背或拆掉鏈條作為手提包，怎麼背都超好看，個性氣息十足！

▲精選4款無季節包款。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲Maison Margiela 5AC Micro Bag，NT$69,750。（圖／翻攝小紅書@給大佬到橙汁、@Seeyuu）

＃Cafuné Stance Wallet

小資女必備包款！成立於2015年的香港品牌「Cafuné」，品牌名意味「用手輕撫愛人髮絲」，希望能連結人與衣著與配飾的親密情感；以摩登融合經典的設計特色，「Stance Wallet」設計靈感源自於復古公事包，遠遠看有種Vintage古著之感，經典的黑色皮質搭配金色鎖扣，淡淡散發出迷人的時髦魅力，不論上班或出遊都非常適合！

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關鍵字：

無季節包款, 百搭包款, 2023必買, Chanel, Polène, MaisonMargiela, Cafuné

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