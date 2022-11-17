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《卿卿日常》10金句：食物都能有不同口味，那女子也不該只有一副模樣

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▲《卿卿日常》白敬亭、田曦薇 。（圖／翻攝自卿卿日常微博）

▲《卿卿日常》由白敬亭（左）、田曦薇主演 。（圖／翻攝自卿卿日常微博，以下同）

編輯／Ann

大陸古裝劇《卿卿日常》由白敬亭、田曦薇、陳小紜、劉冠麟領銜主演，開播就好評不斷，劇情講述了因為一場聯姻擢選，新川六少主尹崢（白敬亭 飾），與在老家安逸度日的李薇（田曦薇 飾）意外結緣，共同開啟了一段狀況百出卻又相映成趣的新生活。其實也道出了不少通透智慧的金句台詞，值得一再回味！

▲《卿卿日常》白敬亭、田曦薇 。（圖／翻攝自卿卿日常微博）

1.食物都能有不同的口味，那女子也不應該只有一副模樣。

2.我們保持身材是爲了什麽，就是爲了我們的身體健康，我們過得開心，絕不是爲了取悅别人。

3.人長了嘴就是要把誤會說清楚，生了耳就是要聽旁人辯白，不要因爲矯情，又或者害怕面對而逃避問題，來回扯皮，浪費光陰！

4. 人生在世最重要的就是吃，該吃吃該喝喝，有事别往心裏擱！

▲《卿卿日常》白敬亭、田曦薇 。（圖／翻攝自卿卿日常微博）

5. 現在的話本都太爛了，原以為是以女子為主的故事，結果還是只能靠男子才能解決問題，但生活中根本不是這樣的，女子不會隨隨便便摔跤，她們靠自己的雙腳就能站得很穩。

6.我們靠自己也能獲得幸福，你們能做的，我們一樣能做得很好。

7.這衣服小了是衣服的錯，該吃就吃。

8.拿錢務工也是有尊嚴的，不能這樣隨意欺壓。

▲《卿卿日常》白敬亭、田曦薇 。（圖／翻攝自卿卿日常微博）

9.你說咱們日子怎麼過得這麼苦，應該趁活著的時候好好玩一玩，明天不知道會發生什麼。

10.人又不是只有一種活法，別人說話愛繞彎子，那你就直接說。

關鍵字：

卿卿日常, 白敬亭, 田曦薇, 金句, 台詞, 陸劇, 古裝劇

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