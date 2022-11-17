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林依晨與鮮肉曾敬驊同台害他超緊張！　COACH「三米暴龍」Q爆必打卡

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記者王則絲／台北報導

COACH即日起至1月2日於台北新光三越A11開設Holiday主題快閃店，今（17日）重磅邀請到林依晨與曾敬驊出席開幕活動。曾敬驊訪問中透露與女神林依晨同台心情：「在後台的時候超緊張。」林依晨則表示與小鮮肉一起工作：「感覺挺好的啊！」快閃店中的「三米暴龍Rexy」Q度破表，是這次林依晨和曾敬驊都最喜歡打卡點，時尚迷必朝聖。

▲林依晨、曾敬驊。（圖／品牌提供）

▲林依晨同台曾敬驊出席COACH快閃店開幕活動。（圖／品牌提供）

林依晨今身穿紅色格紋娃娃洋裝，白色滾邊領口顯得復古俏皮，搭配上皮革Choker與黑色短靴，加入歌德、搖滾風格來中和過甜的氛圍，除了手上的愛心手袋，她也對另一款迷你掀蓋包愛不釋手；曾敬驊則是穿著Oversized繡章大學風夾克與黑色皮短褲率性登場，他提到身邊家人們都喜歡可愛的東西，會想要挑選這次Rexy系列的單品給他們作為禮物。

▲林依晨、曾敬驊。（圖／品牌提供）

▲林依晨、曾敬驊。（圖／品牌提供）

▲林依晨、曾敬驊活動造型。（圖／品牌提供）

曾敬驊坦言這回第一次和女神林依晨合作很緊張，「但其實她親合力很強，一下就化解緊張感。」不過回想起來，林依晨發現與曾敬驊曾經在某次試片時早已見過面，她開玩笑怨：「他不記得了。」曾敬驊不好意思答道：「因為一直都很緊張，所以才忘記了。」

▲COACH林依晨。（圖／記者王則絲攝）

▲林依晨今天喜歡的迷你小包。（圖／記者王則絲攝）

COACH為迎接聖誕佳節，以復古禮品店為主題打造了Holiday快閃店，延續冬季「FEEL THE WONDER」概念，以最醒目的紅、綠裝潢昭告大家節慶的來臨，而本次主角無非是店中的「三米暴龍」，經典的Rexy角色穿上聖誕裝現身快閃店，巨大身影令人無法忽視，時尚迷一定要來拍照打卡；此外曾敬驊也很喜歡快閃店中的禮品包裝區，能夠替大家的禮物穿上精美包裝。

▲林依晨、曾敬驊。（圖／品牌提供）

▲林依晨、曾敬驊。（圖／品牌提供）

▲Coach Holiday限定主題快閃店至12／8於新光三越台北信義新天地A11館1樓南向大門，12／9～1／2 於北向大門。（圖／品牌提供）

▲COACH林依晨。（圖／記者王則絲攝）

▲COACH林依晨。（圖／記者王則絲攝）

▲Rexy系列包款單品、適合送禮的Shearling熊熊組合。（圖／記者王則絲攝）

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關鍵字：

COACH, 林依晨, 曾敬驊, 聖誕節, 送禮, Holiday

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