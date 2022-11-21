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DR.WU保養組合6折起！保濕、煥膚都有　一次囤整年份

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文／C編

MIT保養品牌DR.WU是許多小資女的必囤單品，因為價格平易近人，功效又保濕潤澤，而且對敏感肌膚友好，當然成為必買清單之一，以下就盤點3款厲害的單品與組合，絕對樣樣都是精選，身為粉絲或是入門都可以嘗試。

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▲DR.WU,保養,補水,保濕,Her森森,。（圖／Her森森）

▲DR.WU保養品，6折起，點我購買

TOP 1：DR.WU 玻尿酸保濕精華液重量版（美肌學院限定），101ML，原價5400元、特價2980元

DR.WU旗下最受到歡迎、同時也是一年四季都需要的玻尿酸保濕系列，絕對是筆記重點，這次推出的是加大版精華液，裡面蘊含大小玻尿酸分子，細緻清爽的質地，一抹就可以迅速注入肌膚底層，達到保濕滋養，協同活性酵母精華，輕鬆穩定皮膚，效果超好。

TOP 2：DR.WU 經典明星精華雙霸主（杏仁酸＋保濕精華），原價3200元、特價1799元

兩瓶平均不到千元的雙霸主組合，最推薦給中性、油性肌使用，尤其是長期有暗沉困擾的女孩，更是絕對要收，超強的杏仁酸一用有感，輕質油狀質地，可以幫助調理肌膚角質，後續搭配保濕精華，加強補水、鎖水，避免煥膚脫皮、乾燥等問題。

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▲DR.WU,保養,補水,保濕,Her森森,。（圖／Her森森）

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TOP 3：DR.WU 極致保濕萬用精華組（化妝水＋精華液），原價2400元、特價1399元

保濕精華液早就是女孩都熟知的熱銷單品，同系列的玻尿酸保濕化妝水當然也是狠角色，裡面除了共同成分大小分子玻尿酸之外，更添加了德國專利玻尿酸肌活因子、法國專利玻尿酸啟動因子，類似精華液的豐盈質地，深層浸透角質層，開通肌膚補水通道，加強後續保養品吸收效果更快速。

關鍵字：

DR.WU, 保養, 補水, 保濕, Her森森

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