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南韓5日遊下殺12900元！松山直飛金浦、包滑雪吃住，再猶豫就沒了

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文／C編

南韓首爾可以說是時尚文化薈萃之地，尤其現在韓流當道，更是很多粉絲朝聖的景點，加上疫情解封，憋了2年終於可以出國，當然是要衝好衝滿！「Her森森」推出「冬季限定 韓國玩樂5日」，原價13900元、特價12900元，松山直飛金浦、含托運20公斤，再猶豫就搶不到。

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▲南韓,韓國,旅行,松山,金浦,弘大,Her森森,。（圖／Her森森）

▲冬季限定 韓國玩樂5日，原價13900元、特價12900元，點我購買

這次推出的南韓套裝行程，想逛街追逐時髦流行、郊區滑雪體驗通通都有，相當豐富多元；最值得關注的重點，是冬季才限定的滑雪之旅，將近有半天時間享受玩雪樂趣，可以滑雪（雪橇＋雪杖＋雪鞋）或雪盆二選一，大人小孩都喜歡的刺激活動，絕對是處於亞熱帶的台灣人難得接觸的活動。

除了滑雪，這次還有媲美「水都威尼斯」的遊船之旅，全長1.1公里的金光水路，沿岸有著各式各樣的商店、噴水設施、燈光造景等等，搭乘「月亮船」可以輕鬆飽覽沿岸景緻，美不勝收，絕對是秒殺記憶體的好地方，跟另一半一起前往簡直浪漫至極。

當然，這趟5天的行程，一定會去幾大景點，包括：光化門廣場、景福宮、益善洞韓屋村、南山首爾塔等等，不少地點都是韓劇拍攝會有的取景地，資深玩家重遊、新手入門南韓都很適合；還有深受年輕人喜愛的愛寶樂園、弘大商圈，也是必逛必玩的地方，行程相當多元。

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▲南韓,韓國,旅行,松山,金浦,弘大,Her森森,。（圖／Her森森）

▲冬季限定 韓國玩樂5日，原價13900元、特價12900元，點我購買

「Her森森」推出的「冬季限定 韓國玩樂5日」，原價13900元、特價12900元，不僅包來回機票，還是普遍價格偏貴的台北松山飛南韓金浦機場，每週一、週三都可以出發，最低19人即可成團，以現在光機票就要萬元的時刻，包吃、包完的套裝行程無疑來說是最划算選擇。

關鍵字：

南韓, 韓國, 旅行, 松山, 金浦, 弘大, Her森森

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