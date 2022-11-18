5家網拍飾品不小心就塞爆購物車　金屬質感風、韓系珍珠皆百元入手

文／美人圈

有時穿著相對樸素的衣服，只要搭配飾品作為畫龍點睛之筆，也可以瞬間變得俐落、時髦，是穿搭中不可或缺的重點！想要變身時髦精，其實不需要花大錢，小編特搜了5家「蝦皮平價飾品」來造福大家，除了都是百元甜甜價外，賣場商品還有提供現貨款式，一不小心就塞爆購物車！

蝦皮平價飾品推薦

1：001_studio

在Dcard上擁有口碑好評的001_studio也是Mindy、Amber等Youtuber推薦的平價飾品店！點進去官網頁面，除了有相當仙氣的珍珠款式、Y2K風的串珠飾品，還有個性風格的金屬設計，真的讓人失心瘋，不自覺的一件一件加進購物車！重點是店內保證100%實拍圖，絕不網路抓圖，大家可以放心購買～

除此之外，品牌還有推出客製化專區，價格比起其他款式稍微貴了一些，不過很適合在過節時送禮，不僅心意滿滿，收禮的人一定也會很開心！且可以客製化的品項相當多元，不小心還會選擇障礙挑不出來～

2：This Thing這件飾

喜歡性冷淡風的個性女孩絕不能錯過！This Thing這件飾在蝦皮上擁有高達33萬的粉絲追蹤，具有相當高的人氣。賣場商品大多是925純銀，過敏體質的人也可以放心配戴，重點是價位相當親民，幾乎300元有找，甚至很多品項200元內就能購入，還是大家最愛的「全現貨」賣場，不用每天盼望著賣家出貨啦～

3：98.nofficial

由兩位1998年出生的女孩創立的98.nofficial，風格是屬於相當韓系的選品店！賣場價位約在300-500元間，小資女孩也好入手的甜甜價位。小編也是賣家的忠實顧客，買過相當多次，不管從包裝、出貨速度以及商品品質都相當滿意，且照片與實體毫無違和，大家若是看到喜歡的都可以毫無懸念的直接下單～闆娘們還經常出沒在市集擺攤，若是想要實體購買，也可多關注他們的IG帳號！

4：My.SO

由Youtuber Alina創建的品牌，選品大多都是相當溫柔氣質的款式，如果要用一個詞來形容My.SO家的飾品，那就是「仙氣逼人」！大約都是金色系為主，還會融入許多女孩們喜愛的珍珠、鋯石元素，真的超欠收～比如這款愛心寶石項鍊，以愛心金屬包裹著心型狀的鋯石真的太有質感，搭配上費加羅細鍊為整體注入一絲復古氣息。

5：Daydream 白日夢

Daydream白日夢在蝦皮上也有將近10萬人追蹤！風格屬於溫潤精緻的飾品，無論是單戴為日常穿搭做點綴，還是疊戴搭配帶來視覺層次也都相當適合。

小編特別喜歡他們家的珍珠系列，除了最基礎的款式外，還有不規則的淡水珍珠以及鎖骨鍊，戴上後直接為穿搭提升精緻度，想挑選一款平價、不撞款的珍珠項鍊，都可以到蝦皮賣場去挖寶～

延伸閱讀

房間布置不用買淘寶！「蝦皮質感居家選物店」推薦，超夯韓系藤編家具、極簡風餐具都有

7間百元「蝦皮網拍服飾」推薦！這家粉絲破20萬，整套包下不破千、輕鬆無痛清空購物車

2022「網推平價服飾」Top7！Dcard口碑好評、百元無痛入手，包準你入坑後就出不來

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載