fb ig video ETtoday search mobile

今年大勢短髮範本　朴恩斌外翹鮑伯頭超顯臉小、金智恩同款最熱門

>

文／美人圈

短髮真的是越看越有魅力的髮型，就連許多韓國女星也紛紛加入短髮派，今天就整理多款韓星同款短髮髮型，從朴恩斌鮑伯頭、宋慧喬無層次短髮到銀河線條染短髮，每一款都是無敵顯瘦又修飾頭型，想知道最新的2022短髮髮型趨勢，就快來看看以下的韓星同款短髮推薦吧~

2022韓星同款短髮推薦

朴恩斌——外翹鮑伯頭

朴恩斌在《非常律師禹英禑》中俏皮又可愛的蘋果頭可說是引起一波旋風，但最近恩斌把頭髮留長，搭配外翹燙髮，讓原本圓潤的鮑伯頭又增添幾分率性氛圍，還能視覺拉長脖子線條，修飾頭型，瞬間整個人都看起來更修長了。

2022韓星同款短髮髮型推薦！朴恩斌外翹鮑伯頭超顯臉小，宋慧喬靠這髮型告別短圓臉

▲朴恩斌。（圖／IG@eunbining0904）

太妍——微捲短髮

想遮住臉上肉肉，不一定要靠八字瀏海，太妍同款的微捲短髮，從頭頂到靠近耳朵的部分捲出S型弧度，帶點飄逸的捲度，看起來更仙氣，還能修飾圓臉，讓臉型看起來更精緻。

2022韓星同款短髮髮型推薦！朴恩斌外翹鮑伯頭超顯臉小，宋慧喬靠這髮型告別短圓臉

▲太妍。（圖／IG@taeyeon_ss）

宋慧喬——中分無層次短髮

凍齡女神宋慧喬每次PO出IG美照，都是滿滿話題！近期出席時裝周活動，換上了無層次短髮造型，搭配中分瀏海看起來更能拉長臉部比例，讓原本短圓臉的喬妹更添幾分知性氣質，而且整體短髮長度也不會太短，很推薦給首次挑戰短髮的女孩嘗試~

2022韓星同款短髮髮型推薦！朴恩斌外翹鮑伯頭超顯臉小，宋慧喬靠這髮型告別短圓臉

2022韓星同款短髮髮型推薦！朴恩斌外翹鮑伯頭超顯臉小，宋慧喬靠這髮型告別短圓臉

▲宋慧喬。（圖／IG@kyo1122）

金智恩——一刀切短髮

最近因主演熱播韓劇《千元律師》引起廣大討論的金智恩，也是這波短髮女星的代表人物，從髮尾的位置整齊俐落的剪下，可以凸顯髮絲線條感，推薦搭配縮毛矯正燙，更能凸顯短髮的時髦感，也能讓五官看起來更精緻立體。

2022韓星同款短髮髮型推薦！朴恩斌外翹鮑伯頭超顯臉小，宋慧喬靠這髮型告別短圓臉

2022韓星同款短髮髮型推薦！朴恩斌外翹鮑伯頭超顯臉小，宋慧喬靠這髮型告別短圓臉

▲金智恩。（圖／IG@kj_ieun）

VIVIZ 銀河——線條染短髮

說到短髮造型，怎能不提VIVIZ銀河呢~從GFRIEND時期就以短髮造型驚豔全場，這回以女團VIVIZ成員身分重新出發，換上了粉色線條染短髮，吸睛指數破表，又更添幾分活潑俏皮氣息，是一款不失細節的短髮造型呢~

2022韓星同款短髮髮型推薦！朴恩斌外翹鮑伯頭超顯臉小，宋慧喬靠這髮型告別短圓臉

▲VIVIZ 銀河。（圖／IG@rlo.ldl）

李世榮——小男孩短髮

李世榮的小男孩短髮也堪稱是經典！將兩側頭髮削短，僅保留脖子後方的長度，在帥氣與可愛之間取得完美平衡，推薦可以搭配髮膠或髮油梳All Back造型就會顯得更帥氣，如果將瀏海放下，則可以讓整個人看起來更有親和力，是一款變化性極大的髮型~

2022韓星同款短髮髮型推薦！朴恩斌外翹鮑伯頭超顯臉小，宋慧喬靠這髮型告別短圓臉

▲李世榮。（圖／IG@seyoung_10）

延伸閱讀

《蒼蘭訣》虞書欣同款編髮教學！雙麻花辮少女心爆棚，這款只要30秒輕鬆搞定、懶人必學

2022秋冬燙髮範本推薦！流雨燙、木馬捲瘦臉無敵，方圓臉這樣挑髮型不踩雷

2022秋冬超人氣「雲朵燙」髮型推薦！不只一秒隱藏肉肉臉，還能拯救塌扁細軟髮

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 韓星, 剪髮, 短髮, 朴恩斌, 宋慧喬, 李世榮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

ET Fashion

推薦閱讀

平價版無印良品「Standard Products」進駐南紡　台灣首店開幕時間曝光！

平價版無印良品「Standard Products」進駐南紡　台灣首店開幕時間曝光！

精闢！天秤座3大不為人知的怪癖：人懶又有潔癖、愛情更擅長暗戀

精闢！天秤座3大不為人知的怪癖：人懶又有潔癖、愛情更擅長暗戀

想找伴「別去聯誼」　專家建議，幾種場合機率更高

想找伴「別去聯誼」　專家建議，幾種場合機率更高

爆準！第一眼看到蠟燭還是蝴蝶？秒測你的「內心狀態」 潤娥代言韓牌H：CONNECT將撤台！「全球最後一家」獨撐到此時 62歲黑木瞳逆生長，網驚「以為才30」！超強凍齡法靠4秘訣 油煙味再見！5個「消除廚房異味」小秘訣　自製天然除臭劑超簡單 35歲後，捨棄5個習慣　才可能攀上人生巔峰 交換禮物不用煩！「千元內聖誕禮盒」盤點　Nars小白餅、Jurlique護手霜隨身組 朴敏英、IU同穿暗黑西裝站台！「下衣失蹤比美」造型超相似

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面