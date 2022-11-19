今年大勢短髮範本　朴恩斌外翹鮑伯頭超顯臉小、金智恩同款最熱門

文／美人圈

短髮真的是越看越有魅力的髮型，就連許多韓國女星也紛紛加入短髮派，今天就整理多款韓星同款短髮髮型，從朴恩斌鮑伯頭、宋慧喬無層次短髮到銀河線條染短髮，每一款都是無敵顯瘦又修飾頭型，想知道最新的2022短髮髮型趨勢，就快來看看以下的韓星同款短髮推薦吧~

2022韓星同款短髮推薦

朴恩斌——外翹鮑伯頭

朴恩斌在《非常律師禹英禑》中俏皮又可愛的蘋果頭可說是引起一波旋風，但最近恩斌把頭髮留長，搭配外翹燙髮，讓原本圓潤的鮑伯頭又增添幾分率性氛圍，還能視覺拉長脖子線條，修飾頭型，瞬間整個人都看起來更修長了。

▲朴恩斌。（圖／IG@eunbining0904）

太妍——微捲短髮

想遮住臉上肉肉，不一定要靠八字瀏海，太妍同款的微捲短髮，從頭頂到靠近耳朵的部分捲出S型弧度，帶點飄逸的捲度，看起來更仙氣，還能修飾圓臉，讓臉型看起來更精緻。

▲太妍。（圖／IG@taeyeon_ss）

宋慧喬——中分無層次短髮

凍齡女神宋慧喬每次PO出IG美照，都是滿滿話題！近期出席時裝周活動，換上了無層次短髮造型，搭配中分瀏海看起來更能拉長臉部比例，讓原本短圓臉的喬妹更添幾分知性氣質，而且整體短髮長度也不會太短，很推薦給首次挑戰短髮的女孩嘗試~

▲宋慧喬。（圖／IG@kyo1122）



金智恩——一刀切短髮

最近因主演熱播韓劇《千元律師》引起廣大討論的金智恩，也是這波短髮女星的代表人物，從髮尾的位置整齊俐落的剪下，可以凸顯髮絲線條感，推薦搭配縮毛矯正燙，更能凸顯短髮的時髦感，也能讓五官看起來更精緻立體。

▲金智恩。（圖／IG@kj_ieun）

VIVIZ 銀河——線條染短髮

說到短髮造型，怎能不提VIVIZ銀河呢~從GFRIEND時期就以短髮造型驚豔全場，這回以女團VIVIZ成員身分重新出發，換上了粉色線條染短髮，吸睛指數破表，又更添幾分活潑俏皮氣息，是一款不失細節的短髮造型呢~

▲VIVIZ 銀河。（圖／IG@rlo.ldl）



李世榮——小男孩短髮

李世榮的小男孩短髮也堪稱是經典！將兩側頭髮削短，僅保留脖子後方的長度，在帥氣與可愛之間取得完美平衡，推薦可以搭配髮膠或髮油梳All Back造型就會顯得更帥氣，如果將瀏海放下，則可以讓整個人看起來更有親和力，是一款變化性極大的髮型~

▲李世榮。（圖／IG@seyoung_10）



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