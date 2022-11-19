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5款超夯開架唇膏　heme擁專櫃級唇彩美譽、M.A.C平替包色不心疼

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實習記者黃麗頻／綜合報導

說到「唇膏」，絕對是所有化妝品中最令人欲罷不能的存在，若遇到好看的色號，更讓人忍不住想包色！不過身為小資女的我們，還是要為了荷包著想，以下特搜5款「開架唇膏」，不僅平價還超有質感，包色絕對不心疼！

＃Maybelline 煙燻柔霧奶霜唇膏

身為開架唇膏的領頭羊，Maybelline每每推出新款，總能引發高度關注，成為話題焦點，此次推出的「煙燻柔霧奶霜唇膏」，標榜「挑戰開架最奢顏值」，以獨家柔滑奶霜質地融合煙燻茶玫瑰色系，從質地、顯色到包裝一次帶來最高級的體驗，更注入荷荷芭油精萃、維他命E等保養成分，輕盈服貼不顯紋，難怪有「M.A.C黑魔杖唇膏平替」的美名。

▲5款超夯開架唇膏。（圖／翻攝自官網）

▲Maybelline 煙燻柔霧奶霜唇膏，NT$410。（圖／翻攝自Maybelline官網）

＃L’ORÉAL 持色印記空氣吻唇露

專屬你的命定唇彩誕生！有「小鋼筆」之稱的持色印記空氣吻唇露系列，致力於打造空氣感無重力的「零唇在感」，其輕盈霧感質地，一上唇即霧化，兼具高舒適度與完美顯色度；精心訂製的「桃心刷頭」，能輕鬆的勾勒出唇形，不怕塗歪也不怕沾牙，最讓人意外的是，即便質地水潤、輕薄不厚重，顯色度卻超持久，光是這點，真的是不買不行耶！

▲5款超夯開架唇膏。（圖／翻攝自官網）

▲L’ORÉAL 持色印記空氣吻唇露，NT$450。（圖／翻攝自L’ORÉAL官網）

＃Solone 經典極癮唇膏

身為國民品牌「Solone」，此次推出「可替換式唇膏」，特殊的設計可隨心所欲更換想要的顏色，除了管身可重複使用，俐落的霧面黑管延續磁吸式開關設計，包裝質感再升級；精選經典調酒色系，色彩濃郁一抹顯色，霧面的質地輕柔不厚重，上唇不顯乾澀，絲滑觸感卻不會過度油膩，越顯高級感，瞬間讓唇膏變成穿搭的重要角色！

▲5款超夯開架唇膏。（圖／翻攝自官網）

▲Solone 經典極癮唇膏，NT$380。（圖／翻攝自Solone官網）

＃heme 精萃水亮唇膏

媲美專櫃級的開架唇彩，heme也是台灣土生土長的品牌之一，秉持著100%MIT製作！即便是以保養品起家，唇膏才是heme的發跡之作；「精萃水亮唇膏」是品牌的長青商品，滑順水潤的膏體，具備極佳的保濕感，一抹打造自然潤澤的「ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ唇」，快速擁有好氣色，而細緻的金屬藍管設計，極具有質感，非常值得女孩們收藏！

▲5款超夯開架唇膏。（圖／翻攝自官網）

▲heme 精萃水亮唇膏，NT$330。（圖／翻攝自heme官網）

＃CLIO 棉花糖霜霧面潤色唇膏

來自韓國國民品牌的CLIO，時常邀請韓國知名藝人來代言，而「棉花糖霜霧面潤色唇膏」即便是霧面質地，內含的摩洛哥堅果油，能維持外乾內潤的舒適度，輕盈柔和不乾澀，更標榜「含有定妝成分」，塗上的瞬間即能細緻的貼合唇面，遮瑕力及持久度都非常優秀，外包裝僅是淡淡的粉紅色，搭配手寫的品牌名，就令人整個少女心大爆發！

▲5款超夯開架唇膏。（圖／翻攝自官網）

▲CLIO 棉花糖霜霧面潤色唇膏，NT$450。（圖／翻攝自CLIO官網）

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關鍵字：

開架唇膏, 小資女必買, heme, Maybelline, 巴黎萊雅, Solone, CLIO

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