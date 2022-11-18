必搶高CP值聖誕倒數月曆！Bobbi Brown藏5正貨、Kiehl’s超狂4折優惠

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、記者張毓容攝

每到下半年最讓人引頸期盼的就是各大美妝品牌的聖誕限定系列了，其中又以倒數月曆/日曆（Advent Calendar）最受關注，每年都被搶翻。其中有些CP值超高，內容物澎湃卻只要約半價就能獲得，像是去年首度推出倒數日曆的Bobbi Brown今年內藏金緻水光唇膏等5大正貨、總價破萬；而Kiehl’s則是收入3款正貨和許多人氣經典商品豪華旅行版，以不到4折價格推出，不搶太可惜！

▲Bobbi Brown 璀璨星夜倒數月曆，NT$5,900。



去年首度推出聖誕倒數月曆就獲得好評熱賣的Bobbi Brown，今年再度推出「璀璨星夜倒數月曆」，猶如星光璀璨的金色硬殼外盒，打開後是極簡黑底搭配金色煙火點綴，華麗又有質感，將於12/1於忠孝SOGO、新光信義A8、A11、台中中港、漢神巨蛋等10大限定櫃點和Bobbi Brown官網、MOMO同步限量開賣。

12格禮物盒中藏著眾多Bobbi Brown人氣經典商品，像是精巧版的「神級卸妝油」沁透茉莉淨妝油、維他命完美乳霜和超人氣「五花肉高光」金緻美肌粉精巧版，今年正貨更多達5款，包含迷戀輕吻唇膏#Cabana、極致鑽石眼影#Sun Dip、晶鑽桂馥潤色護唇膏#Bare Pink、金緻水光唇膏#微醺酒紅Claret及流雲持久防水炫彩眼影筆#古銅或#蜜褐星塵。超有誠意又實用的內容物，總價值NT11,000，以約54折價格就能獲得，超划算！

▲Kiehl’s 驚喜聖誕倒數月曆，NT$3,480。



每年一開賣的就被搶購一空的Kiehl’s聖誕倒數月曆，今年與倫敦藝術工作室 Made by Radio合作，以3D特殊設計風格搭配鮮豔色彩，打造出充滿聖誕氣氛的主題聖誕月曆，將於11月21日於全台上市。

24格月曆中內藏有總價值近NT9,000的超澎湃產品，包含冰河醣蛋白保濕霜、1號護唇膏及酪梨眼霜等3款正貨，更加入今年話題新品「植萃藍鑽修護激萃14ml」、「雲朵霜14ml」及最夯的「A醇全能新生抗痕精華10ml」，還有經典金盞花化妝水、金盞花水凝霜、白泥面膜、超級乳霜、冰河醣蛋白吸油水感凝凍等人氣熱賣商品，讓你把Kiehl’s口碑好物一次收好收滿。

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