華泰名品城疫後衝30%成長「業績破百億」　LOEWE、BOSS擴大一倍

▲華泰名品城耶誕村11／18登場。（圖／業者提供）



記者蔡惠如／桃園報導

位於桃園高鐵站旁華泰名品城疫後腳步漸穩，6月起開始回溫，今年預估可達百億營收，除了餐飲最高40%成長之外，疫情期間將LOEWE、HUGO BOSS店面擴大一倍，預計明年也將Tory Burch店面擴大，「華泰名品城聖誕村」在11／18正式登場，停辦一年的飄雪耶誕市集，也在今年回歸，網羅全台37攤網路人氣品牌，讓民眾品嚐異國美食與暖心小物。

「華泰名品城聖誕村」明起登場， 呼應民眾疫後想外出的心情，以「驚喜玩聖誕」為主軸，規劃三大主題藝術造景，以及穿梭在全區大道的狂歡大遊行，傳遞美式耶誕獨有活力，讓消費者不用出國就像在美國Outlet暢玩。

華泰聖誕村三大主場景包括一期廣場美式快餐店、二期美式保齡球場與三期「聖誕老公公的秘密基地」，還有由數十萬盞霓彩燈飾打造的「光之廊道」，每個期別都有不同的主題燈飾，包括古錐的薑餅人、復古Disco ball與閃耀星光燈海。

而睽違一年的聖誕市集也重新登場，網羅37攤人氣品牌與美食進駐，包含肉桂控喜愛的捲麵包專賣「職男の捲店」、桃園人氣義式冰淇淋「馬卡諦義大利冰淇淋」、少女心噴發的彩色糰子「方記糖葫蘆／丸ㄚ燒」，還有多攤冬季暖心小物包括「Vana Candles」等可逛。

華泰名品城董事長兼總經理梁曙凡表示，今年總計引進了17間全新品牌包含Tory Burch、Versace、Bally等國際精品，還有15間品牌陸續改裝、擴店、移位，能滿足全家一站購足的集中型消費趨勢，透過節慶行銷、品牌促銷等組合優惠，刺激會員回流與新客消費，今年業績預估可破百億元，比去年成長30%，餐飲與精品是成長火車頭，用餐人潮回流，而精品因為店面擴大、選擇品項變多，加上今年貨源充足，都是成長動能。

業者表示，12／3至12／25期間，每個周六與耶誕節當天，將出現耶誕老人將與一眾夥伴們將在園區帶來熱力四射的「聖誕狂歡大遊行」，另為歡慶會員人數即將突破60萬，12／12至12／25期間，會員憑當日累積消費滿3萬元發票，即可兌換「華泰名品城 X NOMIZE ft. W&M」獨家耶誕禮盒，每日限量換完為止。

SKM Park Outlets高雄草衙也推出星光耶誕城，以「精靈系打卡勝地」為主題打造兩大聖誕樹，包括全台獨家的雪花泡泡樹與星光耶誕樹，七米高的「雪花泡泡樹」座落於1F中央廣場旁，外型以花開雕塑呈現，每日不斷降落充滿煙霧泡泡；戶外街區「星光耶誕樹」在每日下午2點至晚上9點，每隔30分鐘開始飄雪，站在聖誕樹下夢幻的雪花紛飛，猶如電影般浪漫的情節。

另有超過10萬顆燈泡打造的「燦爛燈海」，由雪花及五芒星造型燈飾交叉點綴，沿街漫步還有叮叮電車穿梭而過，彷彿置身歐洲童話小鎮。11／19起每周五六日，於館內耶誕裝置合照，分享IG限動+標記官方IG粉專，即可至服務中心兌換熊熊髮箍，限量300個。