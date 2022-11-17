fb ig video ETtoday search mobile

華泰名品城疫後衝30%成長「業績破百億」　LOEWE、BOSS擴大一倍

>

▲華泰名品城耶誕村。（圖／業者提供）

▲華泰名品城耶誕村11／18登場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／桃園報導

位於桃園高鐵站旁華泰名品城疫後腳步漸穩，6月起開始回溫，今年預估可達百億營收，除了餐飲最高40%成長之外，疫情期間將LOEWE、HUGO BOSS店面擴大一倍，預計明年也將Tory Burch店面擴大，「華泰名品城聖誕村」在11／18正式登場，停辦一年的飄雪耶誕市集，也在今年回歸，網羅全台37攤網路人氣品牌，讓民眾品嚐異國美食與暖心小物。

▲華泰名品城耶誕村。（圖／業者提供）

「華泰名品城聖誕村」明起登場， 呼應民眾疫後想外出的心情，以「驚喜玩聖誕」為主軸，規劃三大主題藝術造景，以及穿梭在全區大道的狂歡大遊行，傳遞美式耶誕獨有活力，讓消費者不用出國就像在美國Outlet暢玩。

華泰聖誕村三大主場景包括一期廣場美式快餐店、二期美式保齡球場與三期「聖誕老公公的秘密基地」，還有由數十萬盞霓彩燈飾打造的「光之廊道」，每個期別都有不同的主題燈飾，包括古錐的薑餅人、復古Disco ball與閃耀星光燈海。

▲華泰名品城耶誕村。（圖／業者提供）

而睽違一年的聖誕市集也重新登場，網羅37攤人氣品牌與美食進駐，包含肉桂控喜愛的捲麵包專賣「職男の捲店」、桃園人氣義式冰淇淋「馬卡諦義大利冰淇淋」、少女心噴發的彩色糰子「方記糖葫蘆／丸ㄚ燒」，還有多攤冬季暖心小物包括「Vana Candles」等可逛。

▲華泰名品城耶誕村。（圖／業者提供）

▲華泰名品城耶誕村。（圖／業者提供）

華泰名品城董事長兼總經理梁曙凡表示，今年總計引進了17間全新品牌包含Tory Burch、Versace、Bally等國際精品，還有15間品牌陸續改裝、擴店、移位，能滿足全家一站購足的集中型消費趨勢，透過節慶行銷、品牌促銷等組合優惠，刺激會員回流與新客消費，今年業績預估可破百億元，比去年成長30%，餐飲與精品是成長火車頭，用餐人潮回流，而精品因為店面擴大、選擇品項變多，加上今年貨源充足，都是成長動能。

▲華泰名品城耶誕村。（圖／業者提供）

業者表示，12／3至12／25期間，每個周六與耶誕節當天，將出現耶誕老人將與一眾夥伴們將在園區帶來熱力四射的「聖誕狂歡大遊行」，另為歡慶會員人數即將突破60萬，12／12至12／25期間，會員憑當日累積消費滿3萬元發票，即可兌換「華泰名品城 X NOMIZE ft. W&M」獨家耶誕禮盒，每日限量換完為止。

▲華泰名品城耶誕村。（圖／業者提供）

SKM Park Outlets高雄草衙也推出星光耶誕城，以「精靈系打卡勝地」為主題打造兩大聖誕樹，包括全台獨家的雪花泡泡樹與星光耶誕樹，七米高的「雪花泡泡樹」座落於1F中央廣場旁，外型以花開雕塑呈現，每日不斷降落充滿煙霧泡泡；戶外街區「星光耶誕樹」在每日下午2點至晚上9點，每隔30分鐘開始飄雪，站在聖誕樹下夢幻的雪花紛飛，猶如電影般浪漫的情節。

▲skmpark星光耶誕城。（圖／業者提供）

另有超過10萬顆燈泡打造的「燦爛燈海」，由雪花及五芒星造型燈飾交叉點綴，沿街漫步還有叮叮電車穿梭而過，彷彿置身歐洲童話小鎮。11／19起每周五六日，於館內耶誕裝置合照，分享IG限動+標記官方IG粉專，即可至服務中心兌換熊熊髮箍，限量300個。

▲skmpark星光耶誕城。（圖／業者提供）

關鍵字：

華泰名品城, OUTLET, 華泰

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

ET Fashion

推薦閱讀

「容易愛上聊得來的人」星座Top3！　第一名心被撩走都不知道

「容易愛上聊得來的人」星座Top3！　第一名心被撩走都不知道

「異性緣好到另一半吃醋」星座Top 3 ！冠軍魅力難擋，純友誼容易被誤會

「異性緣好到另一半吃醋」星座Top 3 ！冠軍魅力難擋，純友誼容易被誤會

爆準！第一眼看到蠟燭還是蝴蝶？秒測你的「內心狀態」

爆準！第一眼看到蠟燭還是蝴蝶？秒測你的「內心狀態」

68歲林青霞明日現身台北101！返台力挺愛牌卡地亞　張震同場必定帥爆 想找伴「別去聯誼」　專家建議，幾種場合機率更高 關曉彤撞衫雪炫「腰間肉搶鏡」輸了！　兩截式禮服身材弱點全露 周冬雨「胸前挖洞」微性感罕獲好評！同套服裝接連撞衫宣美、邵雨薇 35歲後，捨棄5個習慣　才可能攀上人生巔峰 安雅泰勒喬伊側邊「整條看光」辣爆！　一天換2套上演時尚換裝秀 Jennie舞台裝辣到臀線畢露　私下只想寬鬆Zara裝搭香奈兒禦寒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面