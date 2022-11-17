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500元就能買到的交換禮物！極光味香氛蠟燭、金黃拿鐵護手霜讓妳甜甜過聖誕

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

下個月就是聖誕節，但很多限量單品現在就開始販售，要交換禮物的年輕人們，想入手厲害的單品，要及早買起來了！以下就盤點500元上下的美妝禮物，不僅各個都有大來頭，更是針對聖誕節才有的季節性包裝或是香氣，真的不趁現在收，那未來也不會再出。

＃cocodor 彩色小屋冬季限定擴香瓶，200ml、售價359元

▲聖誕節,聖誕,交換禮物,聖誕禮盒,cocodor,歐舒丹,SABON,VANA,Snow Fox,Neal’s Yard Remedies,Grown Alchemist,契爾氏,ELEMIS,By Terry,beautyblender。（圖／品牌提供）

韓國擅長以充滿創意的設計，擄獲年輕人的心，香氛品牌cocodor也是如此，今年聖誕節推出限定包裝擴香瓶，直接把木頭擴香枝做成絕美雪花狀，一共擁有3種香味可選，包括：英國小蒼蘭、雨後果園、親親寶貝，放在床頭、書桌、客廳都很有過節氛圍。

＃歐舒丹 繽紛乳油木金黃拿鐵舒芙護手霜，30ml、售價400元

▲聖誕節,聖誕,交換禮物,聖誕禮盒,cocodor,歐舒丹,SABON,VANA,Snow Fox,Neal’s Yard Remedies,Grown Alchemist,契爾氏,ELEMIS,By Terry,beautyblender。（圖／品牌提供）

歐舒丹向來穩坐「交換禮物之王」的寶位，不僅保養品價格平易近人，每年聖誕都會推出限定包裝，更是可以隨意搭配自己喜愛的單品，靈活運用當然是小資女最愛，今年也不例外的推出限定口味護手霜，有金黃拿鐵、蒙布朗兩款香氣，搭配經典的乳油木果油成分，香甜氣息在手上融化的瞬間舒適滋潤。

＃SABON 幸福饗宴沐浴球，160g、售價420元

▲sabon。（圖／品牌提供）

「少女收割機」SABON總以繽紛華麗的香味，擄獲眾多女孩，聖誕節推出全新限定香味「幸福饗宴」系列，其中，泡澡舒壓神器沐浴球也入列，丟入水中會冒出細緻泡沫，接著一股玫瑰花融合奶油杏仁堅果的香氣撲鼻而來，釋放了緊繃的神經，連覺都睡得更香。

＃VANA 聖誕限定禮袋，售價490元

▲聖誕節,聖誕,交換禮物,聖誕禮盒,cocodor,歐舒丹,SABON,VANA,Snow Fox,Neal’s Yard Remedies,Grown Alchemist,契爾氏,ELEMIS,By Terry,beautyblender。（圖／品牌提供）

瑞典品牌VANA把簡約時髦的北歐風融入在香氛單品之中，發表別具風格的聖誕限定禮袋，紅色布料包裝香氛蠟燭跟火柴盒，讓點香也成為很有儀式感的事情，其中，「雪國幻境」更是直接把極光帶回家，宛如夢境般的琉光幻影，透過甜美牛奶香氣交織香水草與柚木，讓人彷彿置身在雪白的北國風景，欣賞稍縱即逝的北極光，是「一生一定要擁有的幸福」。

＃Snow Fox 澳洲互葉白&摩洛哥堅果油洗護保濕潤髮磚，優惠價553元

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以純淨、天然為品牌創始理念的Snow Fox，從成分、製造過程到包材都以貼近環保永續的概念，發展各種護膚單品，尤其是「潤髮磚」，更是愛旅行、出差繁忙人的好夥伴，小小一顆方塊丟進包包完全不怕破裂、傾倒，而且絲毫不佔空間，這次難得優惠85折，勢必要多買幾顆囤起來。

＃Neal's Yard Remedies尼爾氏香芬庭園 甜蜜夢境聖誕晚安禮盒，售價580元

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尼爾氏香芬庭園可以說是有機保養品中「最療癒的朋友」，這次的晚安禮盒非常適合容易有失眠問題的人，內含一支舒緩放鬆滾珠精油9ml跟靜眠枕頭噴霧8ml，以薰衣草精油為主成分的兩款單品，能穩定躁動不安的心情，尤其是換環境就睡不好的人，更是可以運用精油先按摩臉部、身體，再透過枕頭噴霧達到一夜好眠，迎接嶄新的一天。

＃Grown Alchemist 嫣紅聖誕經典保養組合，售價580元

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源自澳洲墨爾本的Grown Alchemist以高科技植萃保養聞名，在2022年透過嫣紅的瑞典紙盒手工包裝，承載明星護手霜與護唇膏，迷你容量僅在10/10 APOTHECARY獨賣，放進小廢包也能輕鬆攜帶，是秋冬最時髦的隨身保養對策。

＃Kiehl’s契爾氏 2022聖誕護唇膏禮盒，售價660元

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契爾氏熱銷的1號護唇膏深受全球名人喜愛，連陳妍希在2016年的歸寧宴，也豪氣送它搭配其他香氛保養給所有賓客，這次聖誕節推出的禮盒，除了有基本的原味，還搭配了莓果味、薄荷款，凝膠狀質地薄塗、厚敷都行，送禮自用都很棒。

＃ELEMIS 海洋膠原人氣洗卸迷你禮盒，優惠價680元

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來自英國的奢華保養ELEMIS愛莉美，將歐洲貴族學院風禮盒直送台灣，不用花大錢飛出國，也能享受到當地滿滿的節慶氛圍，這次禮盒集結了「莫莉最愛」海洋膠原精油卸妝膏20g、海洋膠原海洋洗面乳30ml，小巧可愛的包裝，跨年、春節出遊都好需要，有了精緻的禮盒設計，不收怎麼行。

＃BY TERRY 聖誕護唇蜜，2.3G、售價750元

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巴黎訂製彩妝BY TERRY被譽為是「光的魔法師」，以客製化的高品質彩妝遍佈全球，聖誕才有的限定包裝護唇蜜，鮮豔活潑的紅色點綴桃紅色玫瑰，展現出精緻奢華質感，護唇蜜蘊含粉彩玫瑰精萃、玫瑰果油、玫瑰脂蜜等成分，滋養同時也宛如沉浸在杜樂麗花園，擁有被綻放花朵簇擁的浪漫感。

＃beautyblender 原創美妝蛋動感光球限定組，售價790元

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年末就是派對的季節，beautyblender這次直接在妳的化妝台上開趴，原創電力紫色美妝蛋結合如同Disco球燈的繽紛漸層底座，用完的濕濕美妝蛋終於不會再流離失所，放在上面可以避免化妝桌受潮，還能夠達到通風晾乾的效果，缺它不可。

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