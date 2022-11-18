精闢！天秤座3大不為人知的怪癖：人懶又有潔癖、愛情更擅長暗戀

記者李薇／綜合報導 圖／pexels

天秤座是一個極其講求平衡的星座，不止是從它所代表的圖像展現出來，他們的處世哲學也是哪邊都不得罪，極少會看到他們大起大落的情緒起伏，以下更是盤點天秤座3大怪癖，很多人看了都覺得「實在準到爆」，身為同星座的你也快來看看中了幾條。

1.人懶但有潔癖

你看到的天秤座也許總是光鮮亮麗，沒有華麗也至少乾乾淨淨，整個人都搭配得恰到好處，不會讓人覺得油膩或骯髒，但私底下的他們可不是如此，能坐就不站、能躺就不坐的「懶癌」深入骨子裡，房間可以一直不打掃，就讓它亂，更可怕的是還能當作沒看見，一直要到他們有一天靈光一閃，突然想整理了，才會開始動作，而且是那種連死角都要清得乾乾淨淨，不能有一點點髒的程度，整體來說是蠻莫名其妙的星座。

2.擅長暗戀

天秤座看起來是個天生的社交仔，總是可以遊走在各大場合、不同的人群也能輕鬆融入，看起來是很外向、活潑的人，但其實他們對有好感的對象可是相當害羞的，只要有釋放出線索，但對方沒有發現，幾次之後，他們就會果斷換人，也不是說對原先的好感對象沒Fu，就是有好感的人很多，你沒反應，換別人就好。

3.自信又自卑

天秤座在狀態好的時候，往往都會讓人覺得他好像這也行、那也可，各方面都還不錯，但是他一但發現喜歡的人有某些特長、優點之後，就會覺得特別自卑，尤其是夜深人靜的夜晚，他們就會抓著這一、兩個點不放，越想越覺得配不上對方，所以更加害羞去大膽追求，加上「懶癌」作祟，更容易提不起勁去放手一搏。

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