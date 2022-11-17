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Akira當點燈大使「現場跳起來」　自曝：早上會幫兒子換尿布

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▲▼ 新光三越台北信義新天地 2022耶誕星願派對點燈儀式-AKIRA 。（圖／記者黃克翔攝）

▲Akira出席新光三越台北信義新天地2022耶誕星願派對點燈儀式 。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡惠如／台北報導

國民姐夫Akira今（11／17）現身信義區，為新光三越百貨當點燈大使，點亮高達17米的銀白星願之樹，穿著紅綠耶誕配色的他心情絕佳，還在場大秀一段即興舞蹈，今年首度與妻子跟兒子在台灣過耶誕，他表示相當開心，直說台灣很溫暖，此外還自曝早上起床會幫兒子換尿布，好帥爸的形象迷倒現場粉絲。

新光三越今年首度邀請Akira代言skm points大使，今現身信義新天地「信義耶誕城」活動，一上台就直接問大家：「集點了嗎？」相當稱職，且面對主持人黃子佼臨時cue一段舞蹈也相當配合，看起來心情極佳。

▲▼ 新光三越台北信義新天地 2022耶誕星願派對點燈儀式-AKIRA 。（圖／記者黃克翔攝）

對於首次在台灣過耶誕節，想送老婆林志玲什麼禮物？也現場賣關子表示「還不能說。」但對於兒子的耶誕禮物回應卻很大方，俏皮地說：「他很喜歡吃東西，應該會給他很多東西吃。」此外Akira也分享育兒觀念，表示自己早上起床會幫兒子換尿布，若老婆有空也會去換，不會有什麼特別分工，就是很自然地一起承擔。

▲新光三越信義耶誕城。（圖／業者提供）▲新光三越信義耶誕城。（圖／業者提供）

新光三越台北信義新天地於香堤廣場打造「信義耶誕城」，最矚目的就是17米高銀白星願之樹，以派對銀色系基調由百萬顆燈泡打造，周圍點綴象徵Y2K派對的DISCO閃耀球體，搭配由金曲製作人侯志堅與燈光藝術家余明憲跨界合作的飄雪聲光秀，並首次結合AR實境體驗，透過手機就能直接與駕著麋鹿雪橇的耶誕老公公互動拿禮物，更打造人人有獎的星願轉盤遊戲，有機會可抽iPhone 14手機。

▲新光三越信義耶誕城。（圖／業者提供）

▲新光三越信義耶誕城。（圖／業者提供）

業者表示，11／17至明年1／3每日下午5點到晚上10點，每整點與30分舉辦3分鐘時尚光廊飄雪聲光秀，每15分和45分舉辦1.5分鐘的繽紛樂園飄雪聲光秀。

關鍵字：

新光三越, 信義新天地, 耶誕, 耶誕城

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