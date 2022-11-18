Red Velvet美照連發Irene再創顏值顛峰！Wendy秀「11字腹肌」當最辣

記者王則絲／台北報導

韓女團Red Velvet即將於11月28日推出新迷你專輯《The ReVe Festival 2022 - Birthday》，近日陸續釋出成員們預告美照，隊長Irene、澀琪、Joy、Yeri、Wendy以混血感的個性妝容與造型共同出鏡，身為門面的Irene再次創下顏值顛峰，其中Wendy則屬最辣的一員，短版上衣下大秀11字腹肌與腰線。

Red Velvet回歸新專輯以《Birthday》作為主打歌，搶先釋出的預告照中，全員以混血淺色的瞳孔眼妝、率性微辣的造型，演繹一場狂歡的生日派對。

▲Irene。（圖／翻攝自IG@redvelvet.smtown，以下同）



Irene徒手抓著蛋糕的模樣，看起來相當狂野，但仍然是仙氣爆棚，白皙皮膚與精緻臉蛋，顏值再度登峰；Wendy身上穿著的短版上衣幾乎只包覆到胸下、牛仔褲也是低腰設計，讓她露出完整的11字腹肌，手一舉起來曲線更明顯，成全團最辣。

▲Wendy。



Joy則是善用她獨有的純欲氛圍，在白襯衫造型下露出一雙蜜大腿，撩人指數滿點；忙內Yeri造型同樣走清冷的路線，但仍擋不住她的甜美魅力；和其他團員們比起來，澀琪更帶邪氣韻味，她亦以下身失蹤的裝扮巧妙展現纖細大腿，纖瘦體態令人羨慕。海量的美照釋出，讓粉絲們瘋狂存一波，紛紛讚嘆：「氛圍感太強了，完全是藝術品」、「立刻換上新桌布」、「坐等新專輯！」

▲Joy。



▲Yeri。



▲澀琪。

►安雅泰勒喬伊側邊「整條看光」辣爆！ 一天換2套上演時尚換裝秀