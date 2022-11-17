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鯨鯊斑點點綴CITIZEN面盤　四角護罩潛水錶辨識度超高

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▲▼ CITIZEN,Ulysse Nardin 。（圖／品牌提供）

▲CITIZEN 1982復刻光動能鯨鯊限定潛水腕錶BN0225-04L，全球限量5000只，19,800元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

腕錶品牌關懷生態，從設計著手，CITIZEN發表全新1982復刻鯨鯊限定潛水腕錶，以海洋王者生物鯨鯊為靈感，深藍色面盤點綴的白色斑點正代表鯨鯊的招牌斑點，錶背則印有鯨鯊圖案，整只錶外型則承襲1982年品牌推出的潛水錶，擁有獨特的四角護罩保護單向旋轉錶圈、單向旋轉表圈上的鋸齒刻度以及無錶耳設計，讓人過目難忘，全球限量5,000只，部分收益將支持保護國際基金會（Conservation International）的海洋保護活動。

▲▼ CITIZEN,Ulysse Nardin 。（圖／品牌提供）

▲CITIZEN 1982復刻鯨鯊限定潛水腕錶BN0225-04L，背底蓋雷刻鯨鯊圖騰。

另一款全台限量100只的CITIZEN 1982復刻潛水腕錶暗金色限定版，則呈現海洋與夕陽餘暉交疊的獨特暗金色，同樣保留原創外型，以及ISO標準的200米防水性、光動能Eco Drive機芯；與原創款最大差異是兩款限量錶的時標與指針加粗，12時的增加夜光塗層，讓佩戴者能安心進行水中活動。

▲▼ CITIZEN,Ulysse Nardin 。（圖／品牌提供）

▲CITIZEN 1982復刻限定潛水腕錶」暗金色限定版BN0226-10P，18,800元。

而瑞士名錶品牌中，與鯊魚保護組織關係最密切的當屬雅典錶（Ulysse Nardin），2010年起推出第一款款潛水系列錘頭鯊腕錶，走向保育鯊魚之路，承諾所有鯊魚主題錶款年銷售額的1%捐贈給非營利性鯊魚保護組織。今年發表全球限量300只、防水300米的潛水系列計時碼錶大白鯊限量款，面盤點綴大白鯊字樣，搭配勾勒出鯊魚流線形外觀的白色橡膠錶帶，暗夜中錶帶還會發出沙魚圖案的夜光吸睛。

▲▼ CITIZEN,Ulysse Nardin 。（圖／品牌提供）▲▼ CITIZEN,Ulysse Nardin 。（圖／品牌提供）

▲雅典錶44毫米潛水系列計時碼錶大白鯊限量款，指標和時標均塗Superluminova夜光塗層，425,000元。（圖／雅典錶提供）

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關鍵字：

CITIZEN, 雅典錶, Ulysse Nardin

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