換季必看！最強「保濕底妝」盤點，讓肌膚透出水潤光

記者曾怡嘉／台北報導

冬天氣轉涼，雖然揮別了夏季易出油脫妝的煩惱，但肌膚卻又容易乾燥敏感、脫皮起屑，這時候你需要一款潤澤保濕粉底，《ET FASHION》盤點最強換季底妝，看看哪一款最適合你呢？



▲CLIO 雙植萃溫和舒緩柔焦氣墊粉餅，SPF40/PA++，940元。

注入保養品明星成分復活草萃取、積雪草萃取，具舒緩保濕效果，妝感輕盈不厚重，輕鬆打造美肌濾鏡般的好感柔霧肌。

▲ESTEE LAUDER 24H聚光粉保濕粉底精華，SPF20 / PA+++，2,400元。

添加「3重超級莓果萃取」抗蠟黃養氣色，長效持久潤澤粉體蘊含84%保濕精華，上妝同時為肌膚鎖水補水，即便上到了晚上肌膚仍保有高級水光。

▲KOSE 雪肌精御雅 極奧光感持色粉霜，30g，2,700元。

添加高保濕性茶氨酸凝膠複合物與12種精選油劑，給肌膚帶來豐盈潤澤。另外，3種長久持粧的光澤油劑能防止卡粉和油光。

▲肌膚之鑰 精質粉底乳霜，28ml，9,800元。

輕盈同時豐潤運用保養乳霜科技，研製出豐潤卻無比輕盈的質地 ，擦上瞬間化為露水，均勻填補肌理，幫助全天保濕鎖水。

▲SHISEIDO 水蜜光精華無瑕粉底，25ml，1,200元。

注入最高潤澤精華成分及自然校正暗沈的金平糖美肌粉末，一抹打造水嫩蜜糖般牛奶美肌，讓粗大毛孔和瑕疵瞬間隱形。

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