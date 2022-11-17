fb ig video ETtoday search mobile

換季必看！最強「保濕底妝」盤點，讓肌膚透出水潤光

>

記者曾怡嘉／台北報導

冬天氣轉涼，雖然揮別了夏季易出油脫妝的煩惱，但肌膚卻又容易乾燥敏感、脫皮起屑，這時候你需要一款潤澤保濕粉底，《ET FASHION》盤點最強換季底妝，看看哪一款最適合你呢？
 

▲▼換季底妝。（圖／品牌提供）

CLIO 雙植萃溫和舒緩柔焦氣墊粉餅，SPF40/PA++，940元。

注入保養品明星成分復活草萃取、積雪草萃取，具舒緩保濕效果，妝感輕盈不厚重，輕鬆打造美肌濾鏡般的好感柔霧肌。

▲▼換季底妝。（圖／品牌提供）

▲ESTEE LAUDER 24H聚光粉保濕粉底精華，SPF20 / PA+++，2,400元。

添加「3重超級莓果萃取」抗蠟黃養氣色，長效持久潤澤粉體蘊含84%保濕精華，上妝同時為肌膚鎖水補水，即便上到了晚上肌膚仍保有高級水光。

▲▼換季底妝。（圖／品牌提供）

▲KOSE 雪肌精御雅 極奧光感持色粉霜，30g，2,700元。

添加高保濕性茶氨酸凝膠複合物與12種精選油劑，給肌膚帶來豐盈潤澤。另外，3種長久持粧的光澤油劑能防止卡粉和油光。

▲▼換季底妝。（圖／品牌提供）

▲肌膚之鑰 精質粉底乳霜，28ml，9,800元。

輕盈同時豐潤運用保養乳霜科技，研製出豐潤卻無比輕盈的質地 ，擦上瞬間化為露水，均勻填補肌理，幫助全天保濕鎖水。

▲▼換季底妝。（圖／品牌提供）

▲SHISEIDO 水蜜光精華無瑕粉底，25ml，1,200元。

注入最高潤澤精華成分及自然校正暗沈的金平糖美肌粉末，一抹打造水嫩蜜糖般牛奶美肌，讓粗大毛孔和瑕疵瞬間隱形。

►營養師：「6款茶」幫助降低體脂肪，讓減重事半功倍

關鍵字：

換季底妝, 底妝, 保濕潤澤, 盤點

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

ET Fashion

推薦閱讀

「異性緣好到另一半吃醋」星座Top 3 ！冠軍魅力難擋，純友誼容易被誤會

「異性緣好到另一半吃醋」星座Top 3 ！冠軍魅力難擋，純友誼容易被誤會

62歲黑木瞳逆生長，網驚「以為才30」！超強凍齡法靠4秘訣

62歲黑木瞳逆生長，網驚「以為才30」！超強凍齡法靠4秘訣

爆準！第一眼看到蠟燭還是蝴蝶？秒測你的「內心狀態」

爆準！第一眼看到蠟燭還是蝴蝶？秒測你的「內心狀態」

想找伴「別去聯誼」　專家建議，幾種場合機率更高 朴敏英、IU同穿暗黑西裝站台！「下衣失蹤比美」造型超相似 35歲後，捨棄5個習慣　才可能攀上人生巔峰 「容易愛上聊得來的人」星座Top3！　第一名心被撩走都不知道 關曉彤撞衫雪炫「腰間肉搶鏡」輸了！　兩截式禮服身材弱點全露 許瑋甯內衣造型腹肌炸裂　大方露事業線當帶貨老闆娘 阿呆衛生紙套縮小變「袖珍面紙套」！　隨身帶著走更Q、更實用

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面