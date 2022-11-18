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周杰倫MV、和媽媽談心都有德藝術家大作入鏡　抽象畫估價破3億

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▲▼ 周杰倫里希特畫作 。（圖／翻攝IG）

▲富藝斯將於聯手永樂拍賣的「二十世紀及當代藝術」晚間拍賣，上拍格哈特里希特傑作《抽象畫（774-1）》，估價約318,380,000元起。（圖／富藝斯提供）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣公司富藝斯（PHILLIPS）2022香港秋季拍賣，將於12月1日聯手永樂拍賣在香港舉行的「二十世紀及當代藝術」晚間拍賣，呈獻德國藝術家格哈特里希特（Gerhard Richter）於1992年的創作《抽象畫 （774-1）》，被認為是他抽象作品全盛時期代表作之一，他的粉絲遍布全球，華語流行樂天王周杰倫也是其一，曾與媽媽葉惠美在大師名作前留影，他的MV中也出現里希特的名畫，讓人好奇他的藝術收藏規模。

▲▼ 周杰倫里希特畫作 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫曾讚媽媽不僅是學校的美術老師，也是他人生的美術老師，母子倆就坐在格哈特里希特的畫前聊天。（圖／翻攝jaychou IG）

周杰倫曾分享與媽媽在里希特畫作前談心的照片，以英文寫下媽媽不僅是學校的美術老師，也是他的美術老師，並標註「聽媽媽的話」，足見他在收藏藝術品之路上，媽媽扮演的重要角色，他不僅著迷里希特的作品，也是美國已故藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）忠實粉絲，曾於2018年《無題》（橘色運動人像）畫前留影。

▲▼ 周杰倫里希特畫作 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫曾在巴斯奇亞《無題》（橘色運動人像）畫前留影，此幅畫於2018年以逾2.6億元台幣拍出。（圖／翻攝jaychou IG）

今年高齡90歲的里希特，是當代最有影響力的在世藝術家，刮板手法成了他獨樹一幟的創作風格，此次登上富藝斯拍賣的1992年作品《抽象畫 （774-1）》，柔美明亮的藍色與綠色節與畫面上佈滿的深紅色層層交疊，展現層次感，為12月登場的富藝斯「二十世紀及當代藝術」晚間拍賣的領銜之作，估價約318,380,000元起。

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關鍵字：

周杰倫, 富藝斯

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