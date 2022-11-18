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過敏人注意！營養師傳授「飲食6招」，不熟的食物要加熱再吃

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▲▼營養師教過敏人飲食。（圖／Unsplash）

▲善選食物，度過換季過敏不適。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣多變，過敏人請小心！營養師高敏敏分享，雖不能改變基因和大環境，但是可以藉由飲食來控制過敏，她提出以下6點飲食建議，跟著做教你遠離過敏大魔王。

#均衡攝取多樣食物

營養師高敏敏分享，不要老是只吃某幾種食物，以蛋白質來說：今天早上吃蛋、中午吃雞肉、晚上吃魚，隔天早上吃豆腐，至於蔬菜、澱粉等其他類別，也可以依照這樣輪替原則。

▲▼營養師教過敏人飲食。（圖／Unsplash）

#多攝取抗發炎食材

減少油煎、油炸等高油脂食物，應多攝取有抑制發炎效果的ω-3的脂肪酸，像是深海魚、核桃、亞麻仁籽、酪梨、植物油等。

#不熟的食物加熱後再吃

某些會引起過敏的成分如蛋白質，加熱後會變性而減少致敏的危險，記得第一次吃的食物，建議煮熟再食用比較好。

#看清營養成分

檢視一下成分中是否含有會引起過敏的成分，她舉例像是對花生過敏的朋友，吃巧克力的時候就可以多注意其中有沒有花生。

▲▼營養師教過敏人飲食。（圖／Unsplash）

#少吃人工添加物

人工色素、人工添加物、反式脂肪⋯等，都容易引起發炎體質，進而誘發過敏。

#多吃各色新鮮蔬果

應攝取足夠維生素、植化素，幫助減少發炎反應、減輕過敏症狀，總結來說，要確實做到抗過敏，最大的重點還是以天然食物，並持續吃1~3個月調整體質。

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關鍵字：

營養師, 過敏, 飲食

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