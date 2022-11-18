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牛爾建議「2大類保養品」需放冰箱　以免變質，擦了等於白擦

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▲▼ 牛爾建議「2大類保養品」需放冰箱。（圖／翻攝ＩＧ）

▲牛爾老師提醒有些保養品成分容易氧化，建議放冰箱保存。（圖／翻攝IG@makeupfridge）

記者張毓容／台北報導　

你的保養品都怎麼保存呢？直接放在梳妝台上或放在浴室？「美容教父」牛爾就提醒，有些護膚品隨意亂放容易導致變質，不僅擦了沒效，甚至可能會引起肌膚不適，他就分享有2大類保養品建議要放到冰箱冷藏保存，能幫助維持有效成分活性的，並延長保存期限。

牛爾就分享有一些很容易氧化、具有活性成分的保養品，他會特別放到冰箱裡冷藏保存，像是含有視黃醇、維生素A、左旋C、維他命Ｃ等成份的保養品，甚至是有添加維他命C及其衍生物的各種美白產品都在內。

含有以上成分的護膚產品，如果不是天天都使用的話，牛爾建議放進冰箱冷藏，幫助這些保養品避免太快氧化、變質，或是失去活性，因為這些成分的活性一旦消失之後，就算擦到臉上也都是白擦。

牛爾也提到，另外還有一些具有活性的天然植物油，像是天然的玫瑰果油、月見草油、琉璃苣油、黑醋栗油等，只要是天然油脂，甚至是橄欖油，裡面都會有一些抗氧化成分，若是溫度較高或遇到夏天就很容易變質，使這些護膚品失去抗氧化的效果，甚至會造成肌膚加速老化。

所以像是這些容易氧化、具有活性的天然植物油，也建議要放到冰箱冷藏，才能幫助延長保存期限。

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關鍵字：

保養, 護膚品, 保養品, 保存, 秘訣, 方法, 冰箱, 冷藏, 牛爾

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