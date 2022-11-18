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經典娃娃頭爆可愛！alice + olivia把露天咖啡座搬來台北了

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▲▼alice+olivia聯名cafe。（圖／品牌提供）

▲CAFE ACME×alice + olivia期間限定露天咖啡座為期兩個月（即日起至2023/1/15）。

記者曾怡嘉／台北報導

跨界合作總能激盪出新火花，約時尚設計師品牌alice + olivia聯手咖啡廳CAFE ACME，將臺北市立美術館前的CAFE ACME換上全新樣貌， 並完美復刻今年紐約時裝周期間快閃位於麥迪遜大道的露天咖啡座，成為大家最新的打卡點。

▲▼alice+olivia聯名cafe。（圖／品牌提供）

▲▼聯名cafe。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲咖啡廳內的陳設處處是驚喜。

此次alice + olivia與CAFE ACME攜手合作，在北美館店室內或戶外處處可見品牌標誌紅唇及Stacey Face經典娃娃頭，大膽活潑的圖像和用色格外吸睛。

▲▼聯名cafe。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼聯名cafe。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼alice+olivia聯名cafe。（圖／品牌提供）

▲餐點、花束都有著品牌的經典標誌。

走入咖啡廳除了處處是設計巧思外，餐點飲品設計更是可愛到不行，讓你好吃又好拍，這回一口氣推出8種限定餐點，現場不只有專屬菜單，周末更能買到聯名包裝花束和霜凍優格冰淇淋。

▲▼alice+olvia把露天咖啡座搬來台北了 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲飲品絕對是必點。

值得一提的是CAFE ACME中的所有含奶泡咖啡、巧克力飲品，在這段限定咖啡期間，能為你特別灑上Stacey Face造型可可粉，讓可愛的大頭娃娃為你帶來好心情。

▲▼聯名cafe。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲BLVCK X W Taipei「闇黑下午茶雙人套組」，即日起至12月31日於W Taipei 10F WOOBAR登場，下午兩點半至五點半，每套售價2,688 + 10%元。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

▲▼聯名咖啡。（圖／記者王則絲攝）

看完了復古可愛的咖啡廳，個性風的全黑下午茶你也絕不能錯過！法國生活風尚品牌BLVCK PARIS，以純黑極簡美學聞名，近日攜手五星級飯店W Taipei於10樓WOOBAR推出聯名「闇黑下午茶雙人套組」，包括精緻的法式餐點、飲料到所有餐具，全都一路黑到底，拍起照來只有一個「潮字」能形容。

關鍵字：

咖啡, 聯名, cafeacme, alice+olivia

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