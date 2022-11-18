ONE BOY新代言引爆全網話題　最新一波朴敏英代言照釋出美出新高度

圖、文／ONE BOY提供

ONE BOY公佈新代言人朴敏英後，隨即引爆全網話題！上萬粉絲暴動喊：「等不及見到女神！」同時品牌亦釋出新一波代言照，讓粉絲們大飽眼福並稱美出新高度！

為解粉絲思念之苦！此次朴敏英特別排開所有檔期飛台，成爲疫情後首位以代言名義來台的韓國一線演員，她開心表示：等了三年終於可以見到台灣粉絲，非常期待！為了答謝朴敏英力挺，品牌也預告將送上豪華大禮，讓她能完成人生清單之一。

全新代言美照釋出 網友熱喊支持： 就是要穿上代言人朴敏英同款

新一波的代言美照釋出 ，更是讓粉絲迫不及待要穿上女神朴敏英同款 ONE BOY衝鋒衣，也讓大家對品牌的喜愛度更上一層樓。網友直呼「非ONE BOY不穿」更肯定了 ONE BOY 是唯一超人氣國民機能服飾品牌 ! 影響力不容質疑 。

ONE BOY更驚喜曝光「超級新款」讓大家暖冬也能舒適穿著

ONE BOY這次除了迎來全新代言人朴敏英，也驚喜的上架販售從未出現過的新款「蓄熱科技防水機能禦寒保暖衝鋒背心」讓喜愛ONE BOY的大家在這個乍暖乍寒的多變天氣中， 有更多的穿著選擇 。輕薄溫暖的背心在搭配上也是非常實搭，從大學T到毛衣都能輕鬆駕馭。目前也都能在 ONE BOY的官網和門市買到囉 ! 趁著周末快到門市參觀選購吧 。

2022 ONEBOY全新力作－機能背心 朴敏英甜美示範穿著「蓄熱科技防水機能禦寒保暖衝鋒背心 」

產品輕薄溫暖、寬鬆版型，無分男女款都可以穿著；有SGS防潑水檢測，水在接觸表面時易形成圓珠狀滑落，不易浸濕布料；背心式設計，可自由搭配多款內搭衣物，很適合在季節轉換時穿著；立領領口加強脖子保暖，胸口主拉鍊有釦子與擋風摺、左右兩邊口袋是做防水拉鍊，能加強防潑水效果；胸口LOGO為反光設計、口袋拉鍊旁也有簍空LOGO設計，時尚又美觀。

－首波主打－韓國大咖演員指定ONEBOY經典款：「科技Clo+蓄熱防水機能禦寒衝鋒衣」

內裡跟帽子處採用既柔軟又溫暖的北極絨材質，蓄熱值CLO相較於去年更加提升，多個機能口袋，除了素色之外還擁有多款自帶藝術感的色彩設計，女款30色（重量約786g±150g）、男款25色（重量約920g±150g），早鳥購入優惠價$1950，重量輕盈，顏色選擇更加豐富，是ONE BOY衝鋒衣熱銷經典版型！

－2022新機能輕量羽絨綿－代言人朴敏英甜推木槿紫色：「科技Clo+蓄熱防水機能禦寒羽絨棉衝鋒衣」

SGS防潑水五級最高等級檢測，外層防風、防潑水；內裡使用蓬鬆柔軟的羽絨棉，內外達到完美平衡，經過SGS檢測蓄熱CLO值高達2.32，此款榮登今年最輕盈的衝鋒外套，寒冷國家旅遊必備，使用壓縮袋收納可以為行李騰出更多空間收納戰利品 ! 解封出國的必備首選 !

－兩件式組合設計更滿足日常需求－朴敏英穿搭必備款：「All in one全方位科技Clo+蓄熱防水三合一衝鋒衣」

此款為兩件式設計，一件就擁有三種穿法！非常適合在多變的氣候的海島型氣候穿上它 ；外層防潑水經過SGS檢測為最高等級5級，內層這件採雙面刷毛（搖粒絨＋北極絨）保暖值更高，也可以配合天氣變化穿脫 一件外套三種穿法 。 三合一款外套 內外共有八個口袋，除了防風保暖之外更具機能性 !

冬天快到了，今年的保暖外套準備好了嗎？ 今年冬天，絕對不要錯過ONE BOY衝鋒衣，讓我們用溫暖擁抱你！年關將至，聖誕節、跨年活動紛至沓來，不論是家鄉的親人、久違的老友，都可以讓他們披上這件最佳的保暖首選，讓彼此的心更靠近、更溫暖。今年冬天，準備好衝鋒衣了嗎？ 一穿就暖；用溫度擁抱你 ONEBOY衝鋒衣 。