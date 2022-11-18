GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了！DELVAUX經典包鑲滿水晶超奢華

記者王則絲／台北報導

又到了年末時刻，佳節氛圍越趨濃厚，加上持續高漲的旅遊潮，勢必將掀起一波送禮與自用行頭的買氣。GUCCI近日曝光了假日禮讚新廣告，系列囊括旅行袋款、珍稀皮革手袋⋯⋯以及換上「大膽純色」的馬銜鍊手袋，都將成為年末派對上的吸睛焦點；要拼奢華DELVAUX也在行，其經典Brilliant手袋在近日推出Celebrations系列，打造綴滿多彩水晶的全新華麗款式。

GUCCI釋出假日禮讚系列形象廣告，以全球復甦的旅遊潮汲取靈感，在一輛奇幻火車場景中展開，系列囊括經典米、棕色搭配的行李箱、旅行袋、珍貴皮革公事包，以及派對必備的珠寶、手錶行頭⋯⋯同時亦包含家居、美妝和寵物系列，將旅途中由裡到外全顧到了。

▲GUCCI假日禮讚系列囊括旅途由裡到外所有的單品。（圖／品牌提供）



系列中GUCCI為經典的Horsebit馬銜鍊系列換上了「純色」造型，包括1955手提包以及鏈式錢包，都將五金部分改為同色系呈現，整體更為時髦、大膽有氣勢，在經典之中製造出新玩味，變得更美、更燒了。

▲GUCCI假日禮讚系列中，將經典馬銜鍊系列包款化為「純色」新外貌。（圖／品牌提供）



2022尾聲之際，比利時皇家御用品牌DELVAUX以其經典的Brilliant包型為基底，帶來Celebrations系列新款式，在上頭鑲滿紅色、綠色、白色、藍色大小錯落的水晶，在不同角度散發不同的色澤，連同扣飾部分都不放過，以更細小的水鑽排列而成，堪稱珠寶藝術品。

▲DELVAUX Brilliant Celebrations系列。（圖／品牌提供）



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