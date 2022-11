安海瑟薇《麻雀變公主》5金句：未經你的同意，沒人能讓你覺得自卑

實習記者黃麗頻/綜合報導

還記得那個聰明伶俐、充滿勇氣的「蜜亞公主」嗎?經典電影《麻雀變公主》將帶著第三集強勢回歸,即便尚未聽聞安海瑟薇是否會加入演出,不過消息一出,就讓不少人相當期待;而在等待電影回歸之際,也讓我們一起來複習《麻雀變公主》、《麻雀變公主2:皇家有約》裡的經典名言吧!

▲「你必須先相信自己是個公主。」如同蜜亞一樣永不畏懼。(圖/翻攝自Facebook/Anne Hathaway,下同)

「想要成為公主,首先你必須先相信自己是個公主。」

“To be a princess, you have to believe that you are a princess. ”

從平凡無奇的高中女孩,一夕之間變成國家公主,蜜亞不只是外貌、行為舉止必須有重大的改變,更重要的是「必須先相信自己」,唯有如此才能成為自己心目中的那個人,如同電影中的蜜亞「永不畏懼的相信自己!」

「未經你的同意,沒人能讓你覺得自卑。」

“Nobody can make you feel inferior without your consent.”

一句來自於羅斯福夫人的格言,「自信」和「自卑」都是來自於「自己」,或許我們不夠完美、有些許瑕疵,但人生不夠完美那又如何?這就是你,如假包換最真實的你,將那些自卑感化為茁壯的動力,讓自己越來越好!

「勇者並非無懼,而是知道有比恐懼更重要的事情。」

“Courage is not the absence of fear but rather the judgement that something else is more important than fear.”

「勇敢」不代表不害怕,而是知道因為有比害怕更重要的東西,唯有面對恐懼,才能在自己的人生旅程上,成為內心想成為的人,即便會失敗,但只要踏出那一步,無論走到哪裡,就會收穫到無數的風景,並為人生添加不同的色彩。

「有一天你會發現,成熟不是一個階段,而是一個選擇。」

“You'll realize one day that being mature is not a stage in life, but a choice you make.”

成熟不代表世故,而是不管事情多糟,都能保持良善,這更是一種選擇,選擇「成熟」,能保存內心最初的自己;許多人把成熟理解成世故,所謂的「成熟」其實是遇到糟糕的事情,還能以最赤子的心去面對,並忠於自我,活出自我人生。

「玫瑰即使換了一個名字,也依然芬芳。」

“That which we call a rose by any other word would smell as sweet.”

一句來自莎士比亞《羅密歐與朱麗葉》的名言,這句話反映出「萬物中在本質,名字只不過是個代稱。」自身透出的特質會決定名字帶給人們的印象,就像「玫瑰」本身就是那麼的芬芳,即便它不叫「玫瑰」,也依舊美麗動人、絢爛奪目。

