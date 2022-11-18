安海瑟薇《麻雀變公主》5金句：未經你的同意，沒人能讓你覺得自卑

實習記者黃麗頻／綜合報導

還記得那個聰明伶俐、充滿勇氣的「蜜亞公主」嗎？經典電影《麻雀變公主》將帶著第三集強勢回歸，即便尚未聽聞安海瑟薇是否會加入演出，不過消息一出，就讓不少人相當期待；而在等待電影回歸之際，也讓我們一起來複習《麻雀變公主》、《麻雀變公主2：皇家有約》裡的經典名言吧！

▲「你必須先相信自己是個公主。」如同蜜亞一樣永不畏懼。（圖／翻攝自Facebook／Anne Hathaway，下同）

「想要成為公主，首先你必須先相信自己是個公主。」

“To be a princess, you have to believe that you are a princess. ”

從平凡無奇的高中女孩，一夕之間變成國家公主，蜜亞不只是外貌、行為舉止必須有重大的改變，更重要的是「必須先相信自己」，唯有如此才能成為自己心目中的那個人，如同電影中的蜜亞「永不畏懼的相信自己！」

「未經你的同意，沒人能讓你覺得自卑。」

“Nobody can make you feel inferior without your consent.”

一句來自於羅斯福夫人的格言，「自信」和「自卑」都是來自於「自己」，或許我們不夠完美、有些許瑕疵，但人生不夠完美那又如何？這就是你，如假包換最真實的你，將那些自卑感化為茁壯的動力，讓自己越來越好！

「勇者並非無懼，而是知道有比恐懼更重要的事情。」

“Courage is not the absence of fear but rather the judgement that something else is more important than fear.”

「勇敢」不代表不害怕，而是知道因為有比害怕更重要的東西，唯有面對恐懼，才能在自己的人生旅程上，成為內心想成為的人，即便會失敗，但只要踏出那一步，無論走到哪裡，就會收穫到無數的風景，並為人生添加不同的色彩。

「有一天你會發現，成熟不是一個階段，而是一個選擇。」

“You'll realize one day that being mature is not a stage in life, but a choice you make.”

成熟不代表世故，而是不管事情多糟，都能保持良善，這更是一種選擇，選擇「成熟」，能保存內心最初的自己；許多人把成熟理解成世故，所謂的「成熟」其實是遇到糟糕的事情，還能以最赤子的心去面對，並忠於自我，活出自我人生。

「玫瑰即使換了一個名字，也依然芬芳。」

“That which we call a rose by any other word would smell as sweet.”

一句來自莎士比亞《羅密歐與朱麗葉》的名言，這句話反映出「萬物中在本質，名字只不過是個代稱。」自身透出的特質會決定名字帶給人們的印象，就像「玫瑰」本身就是那麼的芬芳，即便它不叫「玫瑰」，也依舊美麗動人、絢爛奪目。

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