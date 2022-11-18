潤娥代言韓牌H：CONNECT將撤台！「全球最後一家」獨撐到此時

記者王則絲／台北報導

少女時代成員潤娥曾經代言的韓國服飾品牌H：CONNECT，傳出即將撤台。其實H：CONNECT早在2020年就於韓國停售，於全球拓展的多間門市也一間一間收攤，如今僅剩下台灣華泰名品城Outlet門店獨撐，而近日更傳出，該店將於明年二月底正式停止營業。

▲潤娥代言韓牌服飾H：CONNECT曾在台灣風靡一時。（圖／翻攝自IG）



H：CONNECT於2013年進軍台灣，隨後於台北東區黃金地帶開設旗艦店，並找來潤娥代言、來台宣傳，引起時下少女的關注度，風靡一時；2015年左右，韓國服飾品牌在台灣掀起熱潮，除H：CONNECT之外，如SPAO、MIXXO、WHO.A.U⋯⋯如雨後春筍般林立街頭，不過約莫在2018、19年時期，這些韓系快時尚品牌皆默默逐漸縮編、退出台灣，昔日風光不再。

H：CONNECT則是在2020年受到疫情衝擊，於韓國停止業務，當時台灣官方表示不受影響、持續營運，但同時間，其實早已沒剩幾間店點，民眾熱潮也已退燒。

▲H：CONNECT華泰名品城Outlet將於明年2月底收攤。（圖／翻攝自H：CONNECT FB）



至今H：CONNECT僅剩下華泰名品城Outlet「全球最後一間」店舖而已，目前店內祭出FINAL SALE季末出清活動，多品項單件下殺199元，或是任選2件990元，與原本的價位相差許多，也有許多民眾怨言：「怎麼風格越走越歪？」據悉，「全球最後一間」華泰名品城Outlet預計於明年2月底結束營業，正式撤出台灣，屆時亦代表品牌收光所有實體店面。