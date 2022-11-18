IKEA耶誕倒數日曆萌翻天　猜猜裡面裝什麼？

▲IKEA推出耶誕居家新品，點亮節慶氛圍。（圖／IKEA、LE CREUSET提供）

記者蔡惠如／綜合報導

時序邁入11月下旬，是時候開始迎接年末一連串的過節氛圍了，若家中不需要誇張的電影耶誕佈置場景，不妨選擇一、二件季節單品就能點亮整體空間，IKEA近期推出2022年耶誕系列新品，不但有美麗燈飾、裝飾小物、不同種類的耶誕樹之外，還推出2022年限定的耶誕倒數日曆，採用紙質設計可自己組合，讓你每天都有一個療癒的小時刻。

耶誕倒數日曆近年越來越流行，從美妝到食品、膠囊咖啡，今年IKEA也站上耶誕系列新品的主打，有24個可愛的紙質小盒，呈現出耶誕樹、小屋的立體姿態，搭配童趣的銀白耶誕背景與地面，讓使用者在24天中慢慢建構自己的耶誕小村。

至於許多坊間的倒數日曆都會設計不同的小驚喜，IKEA耶誕倒數日曆則以「建構」的概念為主，所以裡面其實是沒有禮物的啦，但其樹木跟小屋都是一個個完整的紙盒，所以雖然買來時是空蕩蕩，也可以自行放入一些小禮物，在12月初開始讓親朋好友一天拆一個，自己的心意自己給，也是另一種慶祝節日的歡樂用法。

而在窗邊掛上星星燈飾，是瑞典家家戶戶的耶誕傳統，今年也有多款聖誕風格的星形燈罩、蠟燭與裝飾桌燈，STRÅLA星形燈罩將花草植物的元素融入印花圖騰，為家中帶來北歐民俗的耶誕氣息與柔和舒適的光線；VINTERFINT長桌巾具有花朵圖騰設計，為今年的節慶感餐桌揭開序幕；有聖誕老人、雪花及現代條紋等不同圖案造型的餐巾紙，也能點綴歡聚氣氛。

此外，瑞典傳統聖誕紅酒、薄脆薑餅、綜合水果風味飲料也都來了，去年熱銷好評的「IKEA聖誕派對外帶餐」今年隆重回歸，包括迷迭香烤全雞、大三元吉利丸、海鮮總匯沙拉、蔬菜馬鈴薯餅、維也納香腸與薯條雙拼、野莓起司蛋糕、蘋果越橘氣泡飲，即起開放預購，11 ／30前訂購享早鳥優惠，原價2,405元，特價1,980元。

近期法國鑄鐵鍋品牌LE CREUSET再推第二波「迪士尼米奇系列」新品，新系列的靈感來自形象甜美浪漫、總是身穿白色圓點裙裝的最佳女主角米妮，可愛的米奇輪廓浮雕亦完美地融入設計中，迪士尼控的收藏櫃又要打開了啦！

新品品項包含適合米飯料理的「萬用窈窕琺瑯鑄鐵鍋」、為亞洲料理設計、利於拌炒食材的「媽咪鐵鍋」、製作焗烤料理或盛裝湯品都能兼顧的「迷你媽咪鍋烤盅」，以及採用米奇輪廓造型的「迷你醬料碟3入組」、「日式橢圓盤」、「馬克杯」及「相思木托盤」，讓年末的耶誕聚餐餐桌更有童趣風味。