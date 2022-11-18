fb ig video ETtoday search mobile

IKEA耶誕倒數日曆萌翻天　猜猜裡面裝什麼？

>

▲居家耶誕新品。（圖／IKEA、LE CREUSET提供）

▲IKEA推出耶誕居家新品，點亮節慶氛圍。（圖／IKEA、LE CREUSET提供）

記者蔡惠如／綜合報導

時序邁入11月下旬，是時候開始迎接年末一連串的過節氛圍了，若家中不需要誇張的電影耶誕佈置場景，不妨選擇一、二件季節單品就能點亮整體空間，IKEA近期推出2022年耶誕系列新品，不但有美麗燈飾、裝飾小物、不同種類的耶誕樹之外，還推出2022年限定的耶誕倒數日曆，採用紙質設計可自己組合，讓你每天都有一個療癒的小時刻。

▲居家耶誕新品。（圖／IKEA、LE CREUSET提供）

耶誕倒數日曆近年越來越流行，從美妝到食品、膠囊咖啡，今年IKEA也站上耶誕系列新品的主打，有24個可愛的紙質小盒，呈現出耶誕樹、小屋的立體姿態，搭配童趣的銀白耶誕背景與地面，讓使用者在24天中慢慢建構自己的耶誕小村。

至於許多坊間的倒數日曆都會設計不同的小驚喜，IKEA耶誕倒數日曆則以「建構」的概念為主，所以裡面其實是沒有禮物的啦，但其樹木跟小屋都是一個個完整的紙盒，所以雖然買來時是空蕩蕩，也可以自行放入一些小禮物，在12月初開始讓親朋好友一天拆一個，自己的心意自己給，也是另一種慶祝節日的歡樂用法。

▲居家耶誕新品。（圖／IKEA、LE CREUSET提供）▲居家耶誕新品。（圖／IKEA、LE CREUSET提供）

▲居家耶誕新品。（圖／IKEA、LE CREUSET提供）

而在窗邊掛上星星燈飾，是瑞典家家戶戶的耶誕傳統，今年也有多款聖誕風格的星形燈罩、蠟燭與裝飾桌燈，STRÅLA星形燈罩將花草植物的元素融入印花圖騰，為家中帶來北歐民俗的耶誕氣息與柔和舒適的光線；VINTERFINT長桌巾具有花朵圖騰設計，為今年的節慶感餐桌揭開序幕；有聖誕老人、雪花及現代條紋等不同圖案造型的餐巾紙，也能點綴歡聚氣氛。

▲居家耶誕新品。（圖／IKEA、LE CREUSET提供）▲居家耶誕新品。（圖／IKEA、LE CREUSET提供）

此外，瑞典傳統聖誕紅酒、薄脆薑餅、綜合水果風味飲料也都來了，去年熱銷好評的「IKEA聖誕派對外帶餐」今年隆重回歸，包括迷迭香烤全雞、大三元吉利丸、海鮮總匯沙拉、蔬菜馬鈴薯餅、維也納香腸與薯條雙拼、野莓起司蛋糕、蘋果越橘氣泡飲，即起開放預購，11 ／30前訂購享早鳥優惠，原價2,405元，特價1,980元。

▲居家耶誕新品。（圖／IKEA、LE CREUSET提供）

近期法國鑄鐵鍋品牌LE CREUSET再推第二波「迪士尼米奇系列」新品，新系列的靈感來自形象甜美浪漫、總是身穿白色圓點裙裝的最佳女主角米妮，可愛的米奇輪廓浮雕亦完美地融入設計中，迪士尼控的收藏櫃又要打開了啦！

新品品項包含適合米飯料理的「萬用窈窕琺瑯鑄鐵鍋」、為亞洲料理設計、利於拌炒食材的「媽咪鐵鍋」、製作焗烤料理或盛裝湯品都能兼顧的「迷你媽咪鍋烤盅」，以及採用米奇輪廓造型的「迷你醬料碟3入組」、「日式橢圓盤」、「馬克杯」及「相思木托盤」，讓年末的耶誕聚餐餐桌更有童趣風味。

關鍵字：

IKE, 聖誕, 耶誕, 倒數日曆, LE CREUSET

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

ET Fashion

推薦閱讀

平價版無印良品「Standard Products」進駐南紡　台灣首店開幕時間曝光！

平價版無印良品「Standard Products」進駐南紡　台灣首店開幕時間曝光！

「異性緣好到另一半吃醋」星座Top 3 ！冠軍魅力難擋，純友誼容易被誤會

「異性緣好到另一半吃醋」星座Top 3 ！冠軍魅力難擋，純友誼容易被誤會

潤娥代言韓牌H：CONNECT將撤台！「全球最後一家」獨撐到此時

潤娥代言韓牌H：CONNECT將撤台！「全球最後一家」獨撐到此時

62歲黑木瞳逆生長，網驚「以為才30」！超強凍齡法靠4秘訣 35歲後，捨棄5個習慣　才可能攀上人生巔峰 想找伴「別去聯誼」　專家建議，幾種場合機率更高 油煙味再見！5個「消除廚房異味」小秘訣　自製天然除臭劑超簡單 過敏人注意！營養師傳授「飲食6招」，不熟的食物要加熱再吃 爆準！第一眼看到蠟燭還是蝴蝶？秒測你的「內心狀態」 經典娃娃頭爆可愛！alice + olivia把露天咖啡座搬來台北了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面