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Gigi Hadid秋冬私服好燒　針織毛衣單穿超性感、同色系疊穿吸睛有個性

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實習記者黃麗頻／綜合報導

新生代超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid），近期一再成為話題對象，日前才豪氣刪除擁有千萬粉絲的推特帳號，瀟灑真性情的個性圈了不少粉；此外，Gigi的日常私服穿搭也是熱議話題，以下整理出4個「Gigi秋冬穿搭法則」，趕快學起來，讓你整個秋冬是時尚焦點！

＃同色系疊穿

說到疊穿系玩家，Gigi絕對榜上有名，無論是顏色還是元素，她將其搭配得和諧、鬆弛及平衡，簡潔又不失時髦感，她擅長通過基本的疊穿法，添加自己獨有的風格，並利用低飽和色系，打造出溫和、內斂的氛圍，同時襯托出淡雅的時尚魅力。

＃毛衣不能少

近期才創立個人服裝品牌「Guest In Residence」，首波即推出一系列毛衣產品，可見Gigi對毛衣的熱愛；寬鬆毛衣能顯現出秋冬慵懶風，她喜歡以襯衫和牛仔褲作為搭配，而緊身毛衣則能帶出秋冬的性感魅力，單穿它搭上低腰牛仔褲，微露胸前曲線，輕鬆一展迷人風采。

＃復古造型

身為品牌御用超模，不僅在工作場合會穿上許多復古風格，連Gigi的私服也出現不少復古造型；在一個Vintage古著比當季新款更具影響力的時代，Gigi無疑是知道這點，從手袋、墨鏡延伸到整體造型，在各式經典造型中，加入一些自己喜歡的潮流元素，打造舒適又有型的完美造型！

＃牛仔褲配板鞋

從眾多街拍中，不難看出Gigi對牛仔褲的熱愛，且以「破褲」居多，甚至同一條褲子連續出現兩次以上，彷彿親自演繹「牛仔褲穿搭特輯」，簡約又耐看的造型，再搭配Converse帆布鞋，不同顏色展現出不同氛圍，毫不費力的打造出輕鬆時髦感！


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關鍵字：

吉吉哈蒂徳, Gigi Hadid, 穿搭, 秋冬穿搭, 牛仔褲, 復古造型, 毛衣, 同色系, Converse

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