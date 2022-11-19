最有能力成為大Boss的3星座！Top 1平時不爭不搶　默默累積實力

編輯／Molly 圖／翻攝IG@sbsdrama.official

有些人看起來平凡，其實在別人看不見時都很低調地在計畫、努力朝自己設定的目標前進，默默蓄積能力，最後成為大家眼中能掌控大局的大Boss！被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽列出12星座中就有3大星座就是這類人，尤其冠軍平時不爭不搶，靠穩紮穩打默默往目標前進，最後拼出好成績驚豔大家。

Top 3：金牛座



金牛座很懂得權衡利弊，會做出對自己最有利的決定，與其說他們是運籌帷幄的大Boss，他們更想過的是平靜安穩的人生。金牛屬於惦惦吃三碗公那種，他們不會特別張揚自己的聰明才智，而是低調行事，甚至會裝得看起來笨笨的，但卻默默籌備一切，計畫讓自己過得舒服。

Top 2：天蠍座



天蠍座屬於「人不犯我，我不犯人」、「君子報仇十年不晚」的類型，他們會默默努力，用十年之後的狀態出來跟對方對決，他們不會急著現在贏過別人，而是在一段時間之後拉開與你的差距，而且他們的努力程度是會讓對方再也沒有資格能追上他們、與他們對話的程度。悶著聲努力再讓對方跌破眼鏡，就是天蠍最高等的復仇。

Top 1：摩羯座



摩羯座走不爭不搶、洞察世事的路線，透過穩紮穩打贏得想要的事物，絕對是最後的贏家。年輕時的摩羯在人群裡看起來平凡，好像沒有特別出眾，但隨著時間的積累，摩羯就像好酒一樣越陳越香，知道自己要什麼，就會堅持不懈地往想要的目標前進，累積許多實力後，最後才會展現讓人知道。

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