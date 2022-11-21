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包・開箱／韓韶禧加持Balenciaga／adidas沙漏包！特製三葉草防塵袋潮翻

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▲直擊Balenciaga / adidas系列沙漏包 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

精品與運動品牌的跨界合作本就吸睛，在今年尾聲獻上的Balenciaga / adidas系列，不僅造福了雙方粉絲，也代表時尚的多元融合，當中碰撞出前衛效果的「三線標誌」Hourglass沙漏包款，無疑是潮粉的終極目標，跟著《ET FASHION》包開箱仔細欣賞！

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲沙漏包（Hourglass）展現了品牌獨創的巴斯克腰線設計 。（圖／品牌提供）

沙漏包（Hourglass）成為Balenciaga繼機車包後的又一代表作品，由創意總監Demna在2019年秋季推出，熱度居高不下，因沙漏包不但打破了常規手提包的方正輪廓，其特殊弧線呼應了品牌獨創的巴斯克腰線設計，代表性感、大膽、嶄露鋒芒。因此在往後許多的聯名、合作系列中，沙漏包都會擔任重要角色，重新演繹進化，在此次Balenciaga / adidas系列中也不例外。

▲balenciaga 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Balenciaga / adidas系列沙漏包內部標誌相當細緻。（圖／記者鮑璿安攝）

不可忽略的是，adidas是Demna在兒時第一個入手的「精品」，因此這回的Balenciaga與adidas的合作算是一種圓夢。系列沙漏包特別加入了adidas標誌的三線元素，勾勒弧度包身，遊走出活力感，而B Logo處則是細微帶到了adidas Logo，讓本身就搶眼的沙漏包更多了運動潮流風，就連防塵袋也特別換上藍色系，並印製雙方Logo，多了收藏價值。

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲伊莎貝爾雨蓓、韓星韓韶禧以及超模貝拉哈蒂德示範Balenciaga / adidas系列。（圖／品牌提供）

若是沒有名人加持，似乎就少些熱度，那麼可參考品牌大使影后伊莎貝爾雨蓓（Isabelle Huppert）、韓星韓韶禧以及超模貝拉哈蒂德，一同示範如何駕馭這款全新三線沙漏包。形象照中三人各自處在辦公室場景中，換上系列的運動服飾、寬版T恤，展現最隨意自信的面貌，當然少不了手邊的沙漏包，以最為經典的三線貫穿造型，寫下精品與運動聯手的又一經典。

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關鍵字：

包開箱, Balenciaga, adidas, 聯名

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