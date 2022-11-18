平價版無印良品「Standard Products」進駐南紡　台灣首店開幕時間曝光！

▲Standard Products台灣首店進駐南紡購物中心。（圖／翻攝Standard Products官方IG）

記者蔡惠如／綜合報導

台南人不用為IKEA哭哭了！去年在東京開幕的平價居家品牌「Standard Products」，台灣首店選擇落腳台南！即將在南紡購物中心跟大家見面，其品牌商品充滿清新日本風，設計感十足價格卻相當平實，被網友稱為「平價版無印良品」，還有不少代購服務，可見它的熱門程度，現已確定進駐南紡購物中心，預計12／20正式開幕，連台北人都說「我想下去買一波了啦！」

IKEA不去台南沒關係，南紡購物中心為台南居家市場點起一盞亮點，在大創（DAISO）旗下另一話題品牌「Standard Products」將正式在12月登場！去年於東京銀座開幕時，還吸引了爆滿的人潮，這間被稱作「百元商店進化」的店鋪，有3大特色一定要先知道。

這間進化後的百元商店，與大家一般認知大創「便宜好用」的訴求不一樣，而是添加了商品設計的質感訴求，單品起跳價主要從330元日幣、550元日幣、1,100元日幣（折合台幣約73元至243元不等），有時也有110元日幣（折合台幣25元）的單品價出現喔，也算是CP值非常高的平價商品，呈現出來的清新風格，絕對能讓生活品質升級不少。

而產品主要的設計方向，也就是朝簡單線條的文青風格做主流，容易相互搭配、整體一氣呵成的設計也是亮點，店鋪的設計也是以乾淨、素雅的風格為主，灰色的店鋪主色，搭配銀色、木質交錯的貨架，整體帶一點粉嫩的質感風，相信年輕朋友們一進去就會逛到失心瘋啦！

業者表示，Standard Products位於南紡購物中心的台灣首店約57坪大，有販售居家生活用品、文具、清潔用品等，目前預計12／20將正式對外開幕，屆時台南在地民眾們，就有另一個平價的質感好物店可以來血拼升級居家空間，好好過新年囉！