腳是人類第二顆心臟！搭配精油泡腳助眠又舒壓　檀香木、薰衣草都是首選

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

每天在外忙碌奔波，回到家癱坐在沙發上，腦袋裡卻還是像跑馬燈轉個不停，內心不禁吶喊：「真的好累喔！」俗話說，「千里之行，始於足下。」有效消除疲勞的解方之一，就是從腳開始。九如中醫診所醫師許淳彰及精油保健師陳怡伶推薦在步調緊湊的現代社會，不妨用精油取代傳統足浴包，讓足浴更加方便，選擇多樣化，也更容易持之以恆。

「腳是人類的第二個心臟」，許淳彰提醒，泡腳之所以對身體有許多好處，是因為腳的穴道非常多，是各種經絡起止的匯聚處。經常足浴擁有促進循環、代謝，舒緩腿部肌肉疲勞、幫助排汗、放鬆緊繃情緒，並改善失眠，提升睡眠品質、緩解女性生理不適等多種好處。

除了一般溫水浸泡，或是搭配市面上的足浴包，精油保健師陳怡伶更建議用精油來泡腳，因為精油是植物萃取濃縮後的精華，只需簡單滴幾滴到溫水中，就能很方便的進行足浴。

許淳彰就分享4大常見情況的精油泡腳調理法，只要將下述精油各滴2至3滴至泡腳桶中即可。

【消除、緩解疲勞】

絲柏、廣藿香：幫助循環

檸檬草：腿部放鬆、緩解緊繃感受

【改善睡眠】

雪松：沉澱思緒、助眠

檀香木：平靜安神

苦橙葉：舒緩緊張、放鬆

薰衣草：平衡情緒、提升睡眠品質

許淳彰說明，用精油取代傳統足浴包好處多多，首先不須處理殘渣廢料；對不喜歡青草味的人來說，精油天然芳香的味道更容易接受，滿室馨香；泡腳的同時也透過嗅覺享受精油帶來的身心靈全方位的舒適感，而且要持之以恆效果才會更好。

【推薦單品】

多特瑞 檀香木精油

從檀香木中運用蒸氣蒸餾法萃取出的精油成分，帶有濃郁的木質香氣，搭配淡淡的香甜氣息，香味可以持續非常久，很適合用來提升睡眠品質使用，可以讓身心更加平靜、放鬆，尤其是搭配冥想的效果也很好，是居家必備的常備單品。

東森自然美 薰衣草單方精油

來自法國普羅旺斯的純正薰衣草精油，透過眾多花朵萃取蒸餾的精華成分，是很常見的舒壓單品，因為擁有花草調的香氣，又被譽為是「精油之母」，嗅吸或是搭配香薰機使用都很好。