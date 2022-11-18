秋冬「5款特色香水」盤點，連雨珠、杏仁奶香通通在裡面

▲秋冬肌膚乾燥，留香更是大學問。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

噴香水不只是禮貌，你身上散發出的味道更是代表個人品味，《ET FASHION》盤點秋冬5款話題香水，一起來了解。

▲Miller Harris 胭梅繆思淡香精，50ml，4,300元。

調香師Emilie Bougé 創作的麝香花果香調氣息，以楊梅和草莓開場，搭配著縷縷紅橘和粉紅胡椒纏繞開場，調和玫瑰與廣藿香的麝香調為核心，接著再以天然蘭姆酒、香草和安息香優雅劃下句點。

▲Juicy Couture 花境女性淡香精，100ml，3,340元。

剛盛開的白玉蘭浸潤在繁茂的睡蓮之中，中調以茉莉與小蒼蘭揉合出馥郁又療癒的花香，後調的馬達加斯加香草與金黃琥珀創造令人醉心的木質尾韻，層次感香調讓人印象深刻。

▲三宅一生 雨珠淡香精，50ml，3,250元。

凝結陽光中雨水獨有的礦物質維度香氣，再揉入迷人的花香、木質香，創造出前所未有的明亮清新香水。前調捕捉滴落於紫丁香花瓣上的雨珠，中調以大馬士革玫瑰，增添溫柔清新的花卉感受，最後以清脆的雪松和絲滑奶油般的檀香，釋放溫暖活力。

▲SABON 宣言系列香水-幸福饗宴，30ml，1,280元。

女生最愛的暖甜香氣，以玫瑰花香交織杏仁奶香，層次豐富的美食花香調，打造出既甜卻與眾不同的印象，特別推薦可於磨砂膏和身體乳後使用，讓香氣更加持久。

▲Sisley 伊之露夜之頌 30ml 香氛禮盒，3,900元。

以清新佛手柑、柑橘為開端，甜美的黑加侖玫瑰和些微辣味的荳蔻中和，接著再以小蒼蘭及木蘭香調，襯托出玫瑰的高雅，質感皮革氣息的岩玫瑰、廣藿香等，再加入香草氣味多層次完美融合，即便香味褪去聞起來依然迷人舒適。