fb ig video ETtoday search mobile

秋冬「5款特色香水」盤點，連雨珠、杏仁奶香通通在裡面

>

▲▼香水盤點。（圖／品牌提供）

▲秋冬肌膚乾燥，留香更是大學問。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

噴香水不只是禮貌，你身上散發出的味道更是代表個人品味，《ET FASHION》盤點秋冬5款話題香水，一起來了解。

▲▼香水盤點。（圖／品牌提供）

▲Miller Harris 胭梅繆思淡香精，50ml，4,300元。

調香師Emilie Bougé 創作的麝香花果香調氣息，以楊梅和草莓開場，搭配著縷縷紅橘和粉紅胡椒纏繞開場，調和玫瑰與廣藿香的麝香調為核心，接著再以天然蘭姆酒、香草和安息香優雅劃下句點。

▲▼香水盤點。（圖／品牌提供）

▲Juicy Couture 花境女性淡香精，100ml，3,340元。

剛盛開的白玉蘭浸潤在繁茂的睡蓮之中，中調以茉莉與小蒼蘭揉合出馥郁又療癒的花香，後調的馬達加斯加香草與金黃琥珀創造令人醉心的木質尾韻，層次感香調讓人印象深刻。

▲▼香水盤點。（圖／品牌提供）

▲三宅一生 雨珠淡香精，50ml，3,250元。

凝結陽光中雨水獨有的礦物質維度香氣，再揉入迷人的花香、木質香，創造出前所未有的明亮清新香水。前調捕捉滴落於紫丁香花瓣上的雨珠，中調以大馬士革玫瑰，增添溫柔清新的花卉感受，最後以清脆的雪松和絲滑奶油般的檀香，釋放溫暖活力。

▲▼香水盤點。（圖／品牌提供）

▲SABON 宣言系列香水-幸福饗宴，30ml，1,280元。

女生最愛的暖甜香氣，以玫瑰花香交織杏仁奶香，層次豐富的美食花香調，打造出既甜卻與眾不同的印象，特別推薦可於磨砂膏和身體乳後使用，讓香氣更加持久。

▲▼香水盤點。（圖／品牌提供）

▲Sisley 伊之露夜之頌 30ml 香氛禮盒，3,900元。

以清新佛手柑、柑橘為開端，甜美的黑加侖玫瑰和些微辣味的荳蔻中和，接著再以小蒼蘭及木蘭香調，襯托出玫瑰的高雅，質感皮革氣息的岩玫瑰、廣藿香等，再加入香草氣味多層次完美融合，即便香味褪去聞起來依然迷人舒適。

關鍵字：

秋冬, 香水, 盤點

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

ET Fashion

推薦閱讀

平價版無印良品「Standard Products」進駐南紡　台灣首店開幕時間曝光！

平價版無印良品「Standard Products」進駐南紡　台灣首店開幕時間曝光！

潤娥代言韓牌H：CONNECT將撤台！「全球最後一家」獨撐到此時

潤娥代言韓牌H：CONNECT將撤台！「全球最後一家」獨撐到此時

「異性緣好到另一半吃醋」星座Top 3 ！冠軍魅力難擋，純友誼容易被誤會

「異性緣好到另一半吃醋」星座Top 3 ！冠軍魅力難擋，純友誼容易被誤會

62歲黑木瞳逆生長，網驚「以為才30」！超強凍齡法靠4秘訣 想找伴「別去聯誼」　專家建議，幾種場合機率更高 油煙味再見！5個「消除廚房異味」小秘訣　自製天然除臭劑超簡單 35歲後，捨棄5個習慣　才可能攀上人生巔峰 爆準！第一眼看到蠟燭還是蝴蝶？秒測你的「內心狀態」 精闢！天秤座3大不為人知的怪癖：人懶又有潔癖、愛情更擅長暗戀 朴敏英、IU同穿暗黑西裝站台！「下衣失蹤比美」造型超相似

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面