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秋冬洗卸大神降臨！森美妍「瞬效保濕卸妝膏」　三效合一不乾澀超潔淨

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▲▼秋冬洗卸大神降臨！森美妍「瞬效保濕卸妝膏」　卸妝、洗臉、按摩三效合一不乾不澀超潔淨

▲森美妍_瞬效保濕卸妝膏「卸妝＋洗臉+按摩」三效合一讓清潔更有效率。

圖、文／東森自然美提供

大神啊大神！可不可以給我一罐「卸妝＋洗臉+按摩」一次滿足，臉又不會乾巴巴的大神級洗卸產品？那有什麼問題，賜給你秋冬洗卸大神，森美妍「瞬效保濕卸妝膏」，不僅在短短時間內就可以把超難卸的口紅、眼線通通卸掉，還能同時洗臉，並且享受精油按摩的療癒感，每天在家都能享受SPA等級的奢華享受，重點是不乾澀、不緊繃又超潔淨，光是完成卸妝與洗臉步驟竟然就能和細滑膚觸久別重逢，絕對是懶女孩們的大救星！

秋冬一到，肌膚狀況就變得特別多，想要膚質健康又穩定，「卸妝」和「潔顏」絕對是重要關鍵，如果卸妝卸得不夠徹底，化妝品殘留在肌膚上，膚質不僅會變差，還會阻塞毛孔，導致長粉刺、長青春痘等等，若是洗臉洗得太乾淨，反而會讓皮膚缺水，造成脫皮、粗糙等狀況，因此溫和又不傷皮膚的「卸妝膏」就是秋冬必備神隊友，被網友大推的森美妍「瞬效保濕卸妝膏」擁有新一代清潔卸妝技術，超難卸的油性彩妝也能輕鬆KO，用過的都說「回不去了」。

森美妍「瞬效保濕卸妝膏」不僅卸妝毫不費力，最受到網友喜愛的一點，就是裡面添加植物潤膚油、薰衣草精油、艾草精油、維他命E等成分，清潔完肌膚同時又有保濕潤澤感，還可以聞到淡淡的植萃香氣，讓卸妝、洗臉成為一種日常享受，徹底放鬆身心，更方便的是，即使手濕濕的也可以輕鬆取用，使用方法相當簡單，只要畫圈按摩，雪酪質地就會變成乳液質感，接著用水沖洗全臉，10秒鐘就能將乳化的殘妝，輕輕鬆鬆洗乾淨，不用擔心乳化問題，更不用怕害臉上會長痘痘！

溫和不刺激的森美妍「瞬效保濕卸妝膏」，成分不含皂鹼、不含香精、不含色料、不含矽油，敏弱肌也能夠安心使用外，就連接睫毛的姊妹們也能使用，不用怕一卸全部接的睫毛都掉光，這款療癒保濕又好卸的卸妝膏，不論是清潔力或保濕力皆是五顆星等級，超強的產品力與競爭力，也榮獲「2021亞太BIO 健康生技大獎」肯定。

有別於傳統卸妝油厚重的油膩感，森美妍「瞬效保濕卸妝膏」可以輕易卸除水性和油性彩妝，再頑固的口紅、睫毛膏、眼線筆等大魔王，都能優雅的跟它們說掰掰，洗完臉後不油不膩不乾澀，肌膚摸起來清爽水嫩，完全不會有緊繃感，卸妝、洗臉、按摩、保養一次兼顧，堪稱卸妝界的完美神物，想擁有完美神物，趕快設下鬧鐘，搶購11/22(二)21:40在東森購物46台的好評開賣。

▲▼秋冬洗卸大神降臨！森美妍「瞬效保濕卸妝膏」　卸妝、洗臉、按摩三效合一不乾不澀超潔淨

▲森美妍「瞬效保濕卸妝膏」115g／$4,980

關鍵字：

東森自然美, 森美妍, 瞬效保濕卸妝膏

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