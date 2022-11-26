7法則學會與自己對話　改掉消極壞習慣、活出自信人生

實習記者黃麗頻／綜合報導

人難免會有厭惡自己的時候，不過你知道嗎？一個喜歡自己的人和一個討厭自己的人，會活出兩種截然不同的人生，其實這種狀況並非不能改變，以下分享7個「改變消極對話法則」，希望大家都能逃離負面人生，多愛自己一點。

▲學會7個改變消極對話法則，逃離負面人生，多愛自己一點。（示意圖／取自pexels，下同）

＃暫停與自己消極對話

如果你時常會討厭自己，建議可以先觀察自己是否過度自我打壓，比如在人格上貶低自己、情緒上批判自己，或是在行為上嚴格要求自己；此時，試著提醒自己停下來，並反問一句：「我真的有這麼糟糕嗎？」、「是不是將問題誇大了？」進而即時停止消極對話。

＃失敗時看到自己的難處

遭遇失敗時，學會看到事情本身的難度，學會理解自己，看到並承認難處，舉例來說，當自己情緒失控時，並不代表自己不好，而是在情緒管理上遇到了困難；這意味著對自己多一份理解、少一分苛責，同時也在暗示著困難是有辦法克服的，失敗是暫時的。

＃情緒化後對自我共情

愛自己，這意味著能夠在情緒低谷時對自己產生同理心，讓情緒得到更好的排解與轉變。自我共情指的是「去理解自己情緒產生的原因，並接納它。」這樣一來，我們能為情緒創造一個更寬闊的空間，允許它隨意流動，從而停止自我消耗，更好地療癒自己。

＃用一些小訣竅來誇獎自己

將誇獎的目光聚焦在當下，比如今天成功早睡、如期完成工作、或是看完一本書，這些都值得好好地自我表揚一番；或是自己不小心將一件事情搞砸了，這時要看自己是否能反省，或是聆聽他人的批評和建議，如果做得到，就可以對自己說：「你好棒！」

＃做點讓自己更喜歡自己的事情

愛自己是一個量變到質變的過程，從小地方開始漸漸擴大，當這些小事情積累的越多，自我價值感也會越來越強；好比說，當你走在路上大膽誇獎路人的穿搭好看，試著嘗試一件從來都沒做過的事情，掌握一項你嚮往已久的技能，這些都能讓你更加強大。

＃學會原諒自己

如果認定「只有表現的完美才是值得被愛的」，那麼人就容易陷入自我譴責之中，每個人都會有迷茫、情緒化、不知所措以及陰暗的那一面，原諒自己不好的那面，並不是縱容，而是告訴自己：「即使不完美，但我也喜歡這樣的自己。」這樣我們才能得到更多的力量。

＃記得感謝自己

我們大多數的時間都在感謝別人，卻常常忘記要感謝自己，其實自我感謝，是在慢慢培養帶有善意的自我對話。你知道嗎？帶著感激的視角看待自己，會讓我們明白，自己所有的付出，都不是理所當然的，是需要花費很多力氣，也是值得被感謝的。

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