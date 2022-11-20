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秦嵐凍齡保養6祕訣公開　隨時保持縮小腹、靠果昔減肥法狂甩10KG

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文／美人圈

秦嵐繼《延禧攻略》、《理智派生活》後，又迎來最新力作《芳心蕩漾》，這回富察皇后不穿古裝，換上時裝穿搭，展現超凍齡美貌，更是讓人不禁好奇究竟是如何保養的，以下整理6招秦嵐保養祕訣，從臉部保養、日常習慣到減肥法一次不藏私公開，快來一起認識一下吧！

《芳心蕩漾》秦嵐保養祕訣

廚房紙巾取代毛巾擦臉

秦嵐的臉上幾乎很少冒痘，最主要的秘訣就在於清潔，不單單只是洗臉乾淨這麼簡單，有鑑於毛巾容易因潮濕、清潔等等問題滋生細菌，因此她會選用廚房紙巾擦乾臉部多餘水分，來達到真正的乾淨清潔，確保臉部不會隨意碰到細菌。

▲秦嵐不用毛巾擦臉。（圖／IG@qinlandaily、小紅書＠秦嵐）

雙重清潔+分區卸妝

女明星因為長時間帶妝，更需要仔細清潔乾淨，秦嵐過去就曾在個人微博分享卸妝小撇步，平常自己一定會分區卸妝，先用眼唇卸妝濕敷卸除持久力強的彩妝品，再用卸妝乳溫和清潔雙頰臉部等等底妝殘妝，最後再透過含有豐富泡沫的洗面乳進行二次清潔，這樣循序漸進的卸妝方式對肌膚最溫和，又可以確保徹底卸妝乾淨。

▲秦嵐分享卸妝小撇步。（圖／小紅書＠秦嵐）

精華液濕敷法

保養專家常言道：「肌膚保養最重要不外乎清潔+保濕」~針對保濕這塊，秦嵐做的方法非常簡單，她不會選用化妝水、前導精華層層堆疊，反而是透過單一瓶高保濕精華液或面膜濕敷，最後再用乳霜替全臉鎖水即可，達到精簡保濕的效果。

精華液濕敷法

STEP1：拿出化妝棉滴3~5滴保濕精華

STEP2：將化妝棉濕敷在容易乾燥的雙頰、下巴等部位

STEP3：擦上保濕乳霜鎖水

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

每餐只吃6~7分飽

減肥最難的地方絕對是飲食管理了~但秦嵐卻靠著養成每餐只吃6~7分飽的習慣，來抑制自己的食慾，讓自己減肥期間依舊是可以維持三餐，不挨餓、不傷身，卻又可以高效減肥，很值得大家學起來啊！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

健康果昔減肥法

秦嵐先前曾為了拍戲而刻意增重，最後就靠著這招「健康果昔減肥法」成功甩肉10公斤，才回歸原本166公分、45公斤的纖細身材，綠色蔬果含有豐富膳食纖維，可以促進腸胃新陳代謝，是很棒的減肥聖品呢~

健康果昔減肥法

早餐：挑選綠色蔬果打成果昔

中餐：果昔+燕麥

晚餐：雞、豬、魚等高蛋白

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

隨時保持縮小腹

除了飲食控制與獨門減肥法之外，在日常生活中，秦嵐也會隨時提醒自己「挺胸收腹」，她表示這樣持續地讓腹部肌肉用力，除了可以減去肥肚贅肉之外，還可以維持體態，是非常一舉兩得的小祕訣，也是自己從少女時期就開始養成的習慣。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 秦嵐, 芳心蕩漾, 保養

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