LIFE・經典／智慧繃帶、穿戴型點滴架　奪James Dyson全球設計大獎

▲2022 James Dyson全球設計大獎得主作品揭曉。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

以戴森品牌創辦人James Dyson為名的設計大獎，近期公布2022年度國際獎項得主，包括國際冠軍、亞軍與永續獎作品，作品們均從年輕的發明家們設計，他們僅是大學生，卻擁有改善世界的執行力，國際冠軍作品SmartHEAL是一款智慧繃帶，解決因頻繁地更換敷料導致的後續感染問題，第二名則是穿戴型點滴架，可望為醫療領域貢獻。

James Dyson設計大獎自創立以來，已頒發超過一百萬英鎊獎金予來自全球世界各地的年輕工程師及科學家，支持超過300項卓越發明。今年也選出一位國際冠軍及一位永續獎得主，每位頒發3萬英鎊獎金，同時選出一位國際亞軍得主，頒發5千英鎊獎金，以資助他們下一階段的研究。

國際冠軍作品SmartHEAL，是由來自波蘭的3位大學生Tomasz Raczyński、Dominik Baraniecki及Piotr Walter發想的智慧繃帶，起因在於當傷口被敷料覆蓋時，往往很難知道傷口的癒合情況。而傷口癒合中最常見的錯誤，是過於頻繁地更換敷料，導致感染和組織破壞的情況出現。

傷口癒合不良不僅會導致發炎，還可能引發不可逆轉的細胞壞死，恐導致嚴重疾病或死亡。在美國65 歲以上人士當中，3%有開放性傷口問題。美國政府預估2060年的老年人口將超過7,700萬，慢性傷口可能成為一個大問題。

目前評估傷口癒合情況的方法包含仰賴顏色、氣味、溫度等主觀評測，或是費用高昂的實驗室測試。SmartHEAL是一款用於敷料的智慧pH感應器，透過射頻辨識 (RFID) 系統監測傷口pH值，評估傷口及其感染和發炎狀態；過程中無需移除敷料，也不會破壞傷口組織，可以延伸使用、效果準確，同時經濟實惠。 醫療專業人員可以根據數據作出分析，針對不同情況進行適當治療。

比利時的大學生Charlotte Blancke所發明的穿戴式點滴架Ivvy，則獲得國際亞軍，Charlotte 發現她媽媽同事的女兒正在進行居家靜脈注射，傳統的點滴架造成行動不便、且容易拉扯，Ivvy用一種可穿戴的設備，讓使用者行動更便利，同時設有遠端監控程式，使醫護人員可以更有效地準備治療裝置，患者也可通過LED螢幕顯示及聲音通知，進行追蹤治療。

加拿大Swaleh Owais及Reiten Cheng發明的Polyformer，則拿到永續獎項，Polyformer是一種低成本機器，將塑膠瓶回收並製作成3D列印材料。該機械將塑膠瓶切成長條狀，接著送入擠壓機，將膠條熱壓成型，並通過噴嘴製成1.75 毫米的3D 列印材料。3D列印材料經通風口冷卻，再纏繞在線軸之上，隨即可以插入3D列印機使用。

這不但針對寶特瓶材質進行回收，也一併為發展中國家解決了3D列印材料價格昂貴的情況，可以鼓勵發展中國家開拓創意設計產業之外，也推動製造商參與廢物回收及重用。