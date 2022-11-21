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女星愛穿小白鞋！趙露思平價款無痛拉長腿　楊冪這雙出鏡率超高

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文／美人圈

無論是上班通勤、日常穿搭、約會，小白鞋通通解決了搭配需求，百搭又耐穿的球鞋款式更是許多女星必備的穿搭單品！以下編輯就帶來「女星同款白球鞋」推薦，趙露思、白鹿鞋款平價百搭，楊冪這款出鏡率超高！

女星同款白球鞋

1：趙露思／SKETCHERS D'LITES WAVE

厚底的鞋墊可以為像趙露思一樣的小個子拉長比例外，記憶海綿的觸感，除了增加透氣性，回彈力超好，即便長時間走路也不會累！米白色的鞋身搭配上寶寶藍色的波浪外型設計，再加上鞋底的焦糖底，溫柔又百搭，像趙露思一樣穿上粉色運動短褲、木耳邊長襪，就是元氣滿滿的減齡少女！

女星同款白球鞋1：趙露思／SKETCHERS D’LITES WAVE

▲SKETCHERS D’LITES WAVE，NT$3,090。（圖／小紅書@SKECHERS斯凱奇、SKETCHERS）

2：虞書欣／JIL SANDER 小白鞋厚底增高餅乾鞋

虞書欣與張彬彬合作的甜寵劇《兩個人的小森林》真的超甜蜜！其中虞書欣的造型卻深深地抓住觀眾的眼球，這些造型都是欣欣子精心搭配，為了拍戲帶了足足300件衣服，是貨真價實的「帶資進組」！戲中的服裝造型都十分出眾，這時就是要搭配一雙百搭的小白鞋囉～這雙小白鞋以溝槽紋路的橡膠增高鞋底，讓小白鞋多了幾分細緻與正式感，看似簡單卻又不那麼簡單！

女星同款白球鞋2：虞書欣／JIL SANDER 小白鞋厚底增高餅乾鞋

▲JIL SANDER 小白鞋厚底增高餅乾鞋，NT$3,450。（圖／小紅書@虞書欣、JIL SANDER）

3：楊冪／CELINE TRAINER中筒運動鞋

時髦精楊冪就連上實境節目也很講究穿搭！在拍攝《花兒與少年》節目中，楊冪穿著背心外搭上一件黑色皮外套，搭配上頸鍊及標配棒球帽的模樣真的太帥氣了！而腳上則是穿上愛鞋CELINE的中筒小白鞋，皮革鞋面華麗又相當有質感，搭配上別出心裁的魔鬼氈及前後側的LOGO設計，呈現出休閒混搭華麗的風格。

女星同款白球鞋3：楊冪／CELINE TRAINER中筒運動鞋

▲CELINE TRAINER中筒運動鞋，NT$27,000。（圖／微博@楊冪、CELINE）

4：白鹿／PONY NS501潮流慢跑鞋

復古老爹鞋絕對是女孩子鞋櫃中的必備款式！白鹿腳上的這雙就是PONY飛船老爹鞋，鞋面使用誇張圓弧設計，營造出宇宙飛船外觀，並採用大量網布設計，在視覺上雖然有份量感，卻十分輕盈，除此之外還有橘色的小標籤，增添設計搭配感！白鹿這套西部牛仔穿搭，再搭配上這雙奶油白色的老爹鞋就相當適合～

女星同款白球鞋4：白鹿／PONY NS501潮流慢跑鞋

▲PONY NS501潮流慢跑鞋，NT$3,080。（圖／小紅書@PONY、PONY）

楊穎／ROGER VIVIER VIV SKATE休閒鞋 

Angelababy無論是走紅毯、私服穿搭都會搭配這雙出鏡率極高的ROGER VIVIER VIV SKATE！來自義大利柔滑的白色皮革製作，配有橡膠厚底，鞋跟的RV標誌壓花非常具有辨識度，側面還有醒目的水晶方扣，即便是搭配上休閒的運動服、牛仔褲，都可以穿出貴氣感！

女星同款白球鞋5：楊穎／ROGER VIVIER VIV SKATE休閒鞋

▲ROGER VIVIER VIV SKATE休閒鞋，約NT$36,981 。（圖／微博@楊穎工作室、ROGER VIVIER）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 球鞋, 穿搭

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