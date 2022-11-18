用「孔劉禮盒」年末奢寵摯友親人！奢華總統香更是犒賞老公最佳利器

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

年末就是送禮的季節，親情、友情無法用金錢衡量價值，也因此更要好好珍惜，以免錯過，連後悔都來不及，以下就盤點幾款相當厲害的禮盒系列，幾乎都是珍貴的限量設計，或是品牌頂級奢寵係列，絕對是送至交好友、親人最棒的禮物，傳達心意、愛要及時。

＃CREED 經典男香100ml珍藏精品皮箱，售價68000元

「總統收割機」CREED在過去就深受歐巴馬、柯林頓等總統級別的人喜愛，更是頂級香水的代名詞，第六代傳人Olivier Creed從父親過去旅行的照片中，啟發了靈感，意識到「皮件」正是存放香水最好的方式，因此在2022年推出的聖誕禮盒中，運用「法國海軍藍」圖騰皮質由義大利手工打造皮箱，以存放經典的男香系列，讓人體驗王公貴族般的精緻生活。

＃TOM FORD 私人調香高訂限量銀霧禮盒（需消費滿8000元以上）

TOM FORD在2022年聖誕推出銀霧禮盒，可以任選自己喜愛的香氛單品做搭配，靈活度超高，其中，最值得擁有的單品，就是剛剛在「香水奧斯卡」TTF Awards拿下「年度傑出香水」寶座的神秘聖木，同系列更是全新上市香氛蠟燭，整套擁有更加頂級奢華。

＃PENHALIGON’S潘海利根 LUNA聖誕禮讚組合，售價7900元

潘海利根的女香LUNA被譽為是「月神香水」，雖然是常見的花香調，但卻透過不同的排列組合跟萃取方式，呈現出溫柔婉約的細緻香氣，走在路上完全不容易撞香，而且誰聞誰愛上；這次搭配同香調的身體乳液，可以單擦也可以跟香水疊擦使用，更能夠帶出女性的柔美好氣質。

＃GOUTAL 小甜心禮盒組，售價6850元

1981年由法國調香師Annick Goutal創立的高端香水沙龍品牌GOUTAL，擅長運用各種香材交織出宛如詩篇的絕美樂章，瓶身簡約典雅，讓人過目難忘，聖誕節推出限定小甜心禮盒組，裡面擁有小甜心淡香精100ml、柔滑潤膚乳霜75g，清新淡雅的花香調，跟著潤膚乳霜一起用，香氣加乘更迷人。

＃sisley 伊之露夜之頌香氛禮盒，售價3900元

取自伯爵夫人Isabelle d’Ornano私人花園中的神祕玫瑰氣息，由調香師Amandine Clerc-Marie傳神復刻這股花香，因此誕生了伊之露夜之頌，精緻的清新柑苔香結構，專為節慶設計30ml＋6.5ml的禮盒，是送禮最佳選擇。